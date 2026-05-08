Bank of America’dan Türkiye ekonomisi raporu: Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi

Bank of America tarafından Türkiye için yayımlanan son raporda, nisan ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından yıl sonu enflasyon tahmini güncellendi.

Rapora göre Bank of America, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28,5 seviyesinden yüzde 30’a yükseltti. Değerlendirmede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizlerini uzun süre sabit tutmaya devam edeceği öngörüsüne de yer verildi.

NİSAN ENFLASYONU BEKLENTİLERİ AŞTI

Ekonomist Hande Küçük tarafından hazırlanan raporda, nisan ayında açıklanan enflasyon verisinin “beklenti üstü” gelmesinin genel görünümde enflasyonist baskıların sürdüğüne ve yukarı yönlü bir eğilime işaret ettiğine dikkat çekildi.

PETROL TAHMİNİ SABİT KALDI

Raporda ayrıca küresel enerji fiyatlarına ilişkin beklentiler de yer aldı. Buna göre 2026 yılı için ortalama Brent petrol tahmini varil başına 93 dolar seviyesinde korunmaya devam etti.