Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bank of America’dan Türkiye ekonomisi raporu: Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi

Bank of America’dan Türkiye ekonomisi raporu: Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi

8.05.2026 12:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Bank of America’dan Türkiye ekonomisi raporu: Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi

Nisan ayı enflasyon verilerinin tahminlerin üzerinde açıklanmasıyla birlikte küresel finans devlerinden Türkiye ekonomisine yönelik yeni öngörüler gelmeye başladı. Enflasyonist baskıların sürdüğüne dikkat çekilen değerlendirmelerde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz politikasına dair beklentiler ve enerji maliyetlerinin yıl sonu hedefleri üzerindeki etkisi analiz edildi.

Bank of America tarafından Türkiye için yayımlanan son raporda, nisan ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından yıl sonu enflasyon tahmini güncellendi.

Rapora göre Bank of America, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28,5 seviyesinden yüzde 30’a yükseltti. Değerlendirmede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizlerini uzun süre sabit tutmaya devam edeceği öngörüsüne de yer verildi.

NİSAN ENFLASYONU BEKLENTİLERİ AŞTI

Ekonomist Hande Küçük tarafından hazırlanan raporda, nisan ayında açıklanan enflasyon verisinin “beklenti üstü” gelmesinin genel görünümde enflasyonist baskıların sürdüğüne ve yukarı yönlü bir eğilime işaret ettiğine dikkat çekildi.

PETROL TAHMİNİ SABİT KALDI

Raporda ayrıca küresel enerji fiyatlarına ilişkin beklentiler de yer aldı. Buna göre 2026 yılı için ortalama Brent petrol tahmini varil başına 93 dolar seviyesinde korunmaya devam etti.

İlgili Konular: #türkiye #enflasyon #nisan #Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası #Tahmin

İlgili Haberler

Dört büyüklerin borsa performansı belli oldu: En çok değer kazanan kulüp hangisi?
Dört büyüklerin borsa performansı belli oldu: En çok değer kazanan kulüp hangisi? Borsa İstanbul’daki pay piyasalarında gözlenen yukarı yönlü ivme, halka açık spor kulüplerinin hisselerinde de etkili bir yükselişe kapı araladı. Şampiyonluk yarışı, stratejik sponsorluk anlaşmaları ve yönetimsel değişim süreçlerinin yatırımcı kararlarını şekillendirdiği bu dönemde, spor endeksi genel piyasa performansının üzerine çıkarak dikkat çekici bir kazanım sergiledi.
Küresel gıda fiyatları üç aydır yükseliyor: Mutfak enflasyonunda baskı artıyor
Küresel gıda fiyatları üç aydır yükseliyor: Mutfak enflasyonunda baskı artıyor Küresel gıda fiyatları artış eğilimini sürdürerek üst üste aylık bazda yükselmeye devam etti. Bitkisel yağ ve et kalemlerindeki maliyet artışları genel endeksi yukarı çekerken, şeker ve süt ürünlerindeki gerileme bu yükselişin ivmesini sınırlayan ana unsur oldu.
Otomotiv devi Autoliv Türkiye'den çekiliyor: Faaliyetler kademeli olarak sonlandırılacak
Otomotiv devi Autoliv Türkiye'den çekiliyor: Faaliyetler kademeli olarak sonlandırılacak Küresel otomotiv sektöründeki daralma ve kapasite fazlası gerekçesiyle Autoliv, Türkiye'deki üretim faaliyetlerini kademeli olarak durduracağını açıkladı. Yaklaşık 2 bin 200 çalışanı etkileyecek olan bu karar doğrultusunda hava yastığı ve emniyet kemeri gibi güvenlik ekipmanlarının üretimi 2028 yılına kadar şirketin bölgedeki diğer tesislerine taşınmış olacak.