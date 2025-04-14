Altın rekor kırarken sahtecilik riski yükseliyor: Sahte altın nasıl anlaşılır?

Yayınlanma: 14.04.2025 - 15:25

Güncelleme: 14.04.2025 - 15:30

Altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması ve yatırımcıların güvenli liman arayışıyla altına olan talebin artması, piyasada sahte altın riskini de beraberinde getirdi. Uzmanlar, özellikle son haftalarda artan altın ilgisi nedeniyle sahte ürünlerin sayısının yükseldiğine dikkat çekiyor ve kuyumcular ile yurttaşları bu konuda uyarıyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), sahte altın konusunda kuyumcuları bilgilendirdi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Alınan altınların birçoğunun sahte olduğu da piyasa içerisinde konuşuluyor. Bu durum hem esnafı mağdur ediyor, hem de sahtecilik yapan kişilerin haksız kazanç elde etmesine neden oluyor" dedi. Palandöken, altın alışverişinde dikkat edilmesi gereken en önemli hususların, güvendiğiniz esnaflardan alışveriş yapmak ve alınan ürünlerin belgesini, sertifikasını kontrol etmek olduğunu vurguladı.

Altın ve Yatırım Uzmanı Recep Çolak, sahte altının tespiti konusunda dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı. Çolak, "Gerçek altınları düğünde takıldı diye getiriyor arada sahte altını yediriyor. Tabi kuyumcu buna ayar suyunu sürüyor, altın olarak gösteriyor ama bir daha sürüyoruz yine altın gösteriyor çünkü iki katman yapıyor bunu. Ama eritme yöntemini kullandığımızda hemen bakır olduğu ortaya çıktı, rengi değişti. Yani kuyumcular bunu eritmeden kesinlikle almasın" dedi.

Altının yüksek fiyatları nedeniyle sahte ürünlerin daha kolay alıcı bulduğunu belirten Çolak altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde yükselmeye devam edeceğini öngördü.

SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR?

Uzmanlar sahte altını anlamak için altının rengine, ağırlığına, dokusuna ve mıknatısla tepkisine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmanın ve sertifikalı ürün tercih etmenin sahte altından korunmanın en etkili yolları arasında yer aldığını ifade ediyorlar.

Sahte altının tespitinde dikkat edilmesi gereken unsurlar şunlar: