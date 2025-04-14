Altın rekor kırarken sahtecilik riski yükseliyor: Sahte altın nasıl anlaşılır?
Altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte sahte altın riskleri de artış gösterdi. Uzmanlar, özellikle son dönemde altına olan ilginin artmasıyla piyasada sahte altınların çoğaldığını belirterek, hem kuyumculara hem de yurttaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması ve yatırımcıların güvenli liman arayışıyla altına olan talebin artması, piyasada sahte altın riskini de beraberinde getirdi. Uzmanlar, özellikle son haftalarda artan altın ilgisi nedeniyle sahte ürünlerin sayısının yükseldiğine dikkat çekiyor ve kuyumcular ile yurttaşları bu konuda uyarıyor.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), sahte altın konusunda kuyumcuları bilgilendirdi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Alınan altınların birçoğunun sahte olduğu da piyasa içerisinde konuşuluyor. Bu durum hem esnafı mağdur ediyor, hem de sahtecilik yapan kişilerin haksız kazanç elde etmesine neden oluyor" dedi. Palandöken, altın alışverişinde dikkat edilmesi gereken en önemli hususların, güvendiğiniz esnaflardan alışveriş yapmak ve alınan ürünlerin belgesini, sertifikasını kontrol etmek olduğunu vurguladı.
Altın ve Yatırım Uzmanı Recep Çolak, sahte altının tespiti konusunda dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı. Çolak, "Gerçek altınları düğünde takıldı diye getiriyor arada sahte altını yediriyor. Tabi kuyumcu buna ayar suyunu sürüyor, altın olarak gösteriyor ama bir daha sürüyoruz yine altın gösteriyor çünkü iki katman yapıyor bunu. Ama eritme yöntemini kullandığımızda hemen bakır olduğu ortaya çıktı, rengi değişti. Yani kuyumcular bunu eritmeden kesinlikle almasın" dedi.
Altının yüksek fiyatları nedeniyle sahte ürünlerin daha kolay alıcı bulduğunu belirten Çolak altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde yükselmeye devam edeceğini öngördü.
SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR?
Uzmanlar sahte altını anlamak için altının rengine, ağırlığına, dokusuna ve mıknatısla tepkisine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmanın ve sertifikalı ürün tercih etmenin sahte altından korunmanın en etkili yolları arasında yer aldığını ifade ediyorlar.
Sahte altının tespitinde dikkat edilmesi gereken unsurlar şunlar:
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Renk: Gerçek altın parlak ve sıcak sarı tonlarında olurken, sahte altın soluk ve donuk görünebilir.
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Mıknatıs Testi: Gerçek altın manyetik değildir; mıknatıs tarafından çekilirse, sahte olduğu anlamına gelir.
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Asit Testi: Gerçek altın, asit testinde renk değiştirmez, ancak sahte altın bu test sırasında bozulabilir.
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Güvenilir Satış Noktası: Altın alışverişi sadece yetkili ve belgeli kuyumculardan yapılmalı.
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Sertifika ve Fatura: Satın alınan altının sertifikası ve faturasının alınması gerekmektedir.
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Fiyat Kıyaslaması: Piyasa değerinin çok altında satılan altınlar sahte olabilir.
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