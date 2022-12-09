Dolar ve Euro ne kadar oldu? (9 Aralık 2022)

09 Aralık 2022 Cuma, 09:49

TCMB rezervleri ve enerji ithalatı, bankacıların kamu kontrollü olarak tanımladıkları döviz piyasasındaki değişimleri anlamlandırmak için yakından izleniyor.

Rezervlerdeki artışta altının küresel değer kazancı etkili olurken son dönemde lokallerin KKM ve döviz hesaplarından kampanyalarla yükselen TL mevduata doğru yönelmesi etkili oldu.

BDDK verilerine göre toplam mevduatın içerisindeki TL payı son 5 haftada yaklaşık 3 puan artarak yüzde 46.9'dan yüzde 49.7'ye yükseldi. Bu değişimde TCMB'nin mevduatın para birimi dağılımı ile ilgili Ekim ortasında başlattığı düzenlemeler belirleyici oldu.

YABANCI PARA MEVDUATINDA DÜŞÜŞ



Parite etkisinden arındırılmış olan TCMB verilerine göre yabancı para mevduat geçen hafta 2.4 milyar dolar, son 1 ayda yaklaşık 15 milyar dolar azalış gösterdi.

Bankacılar aynı dönemde rezervlerdeki yaşanan artışta da dış kaynağın anlamlı bir etkisinin olmadığını belirtirken Suudi Arabistan dün TCMB'de bir kaç gün içinde 5 milyar dolar mevduat/depo hesabı açacağını söyledi. Ayrıca Katar Hazine'nin 2 milyar dolarlık eurobond ihracından önemli bir pay alırken kaynak aktarımının artarak devam etmesi 10 milyar dolara kadar ulaşması bekleniyor.

Artışlarla birlikte 2 Aralık itibarıyla net rezerv de 23.1 milyar dolara yükselmiş oldu. Piyasanın yakından izlediği bir başka gösterge olan TCMB'nin sahipliğinde bulunan döviz miktarını gösteren swap hariç net rezerv ise eksi 60 milyar dolardan eksi 46.5 milyar dolara geldi.

TCMB'nin yıl boyunca yaptığı sayısız düzenleme bankayı döviz, tahvil, kredi, mevduatın para birimi dağılımında belirleyici konuma getirdi.

Reuters'ta geçen ay yayınlanan bir analizde, TCMB'nin rezervlerini her seferinde kullanmaya mecbur kalmadan döviz piyasasında arz ve talebi süreklilik içinde dengede tutabileceği bir sistemi büyük ölçüde tamamladığına dikkat çekilmişti.

TL DOLAR KARŞISINDA YÜZDE 30 DEĞER KAYBETTİ

TL bu yıl dolar karşısında yüzde 30 değer kaybetmesine karşılık iki aydır 18.6 etrafında yatay seyir izledi. Dolar/TL bu sabah saat 0906'da 18.6400/18.6455 seviyesindeydi.

Bugün iç piyasada takip edilecek veri bulunmuyor.

Küresel piyasalarda dolar ABD ekonomisinde yavaşlamaya dair endişelerin artmasıyla gerilerken, işlemciler başlıca merkez bankalarının gelecek hafta gerçekleşecek toplantılarına odaklandı.

EURO DOLAR PARİTESİ NE KADAR?

Güne 1,0555 ile başlayan Euro/dolar, saat 09:35 itibarıyla yüzde 0,20 artışla 1,0577'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0490, en yüksek 1,0565 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0559 seviyesinde kapattı. Euro/Dolar, 10.11.2022 tarihinde 0,9936 ile son bir ayın en düşük, 05.12.2022 tarihinde ise 1,0595 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

EURO TL NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 19.7180 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 19.7200 lira olarak belirlendi

Euro/TL'de Aralık 2021'de 20.75 ile rekor kırılmıştı.



