Altında yükseliş sürüyor: Altın fiyatları ne kadar oldu? (3Haziran 2022)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 989,69 lira seviyesinde işlem görüyor.

cumhuriyet.com.tr
03 Haziran 2022 Cuma, 09:33
Altında yükseliş sürüyor: Altın fiyatları ne kadar oldu? (3Haziran 2022)
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Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, güne yüzde 0.13 artışla 989,69 liradan işlem görüyor. İşte altında son durum...

ALTIN/ONS

Alış: 1.868,50

Satış: 1.869,01

ALTIN/GR SPOT

Alış: 990,13

Satış: 990,28

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 6.337

Satış: 6.457

ZİYNET ALTINI

Alış: 6.336,85

Satış: 6.456,60

GRAM ALTIN

Alış: 989,86

Satış: 994,42

ÇEYREK ALTIN

Alış: 1.584,21

Satış: 1.619,10

YARIM ALTIN

Alış: 3.158,52

Satış: 3.238,20

 


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