Altında yükseliş sürüyor: Altın fiyatları ne kadar oldu? (3Haziran 2022)
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 989,69 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, güne yüzde 0.13 artışla 989,69 liradan işlem görüyor. İşte altında son durum...
ALTIN/ONS
Alış: 1.868,50
Satış: 1.869,01
ALTIN/GR SPOT
Alış: 990,13
Satış: 990,28
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 6.337
Satış: 6.457
ZİYNET ALTINI
Alış: 6.336,85
Satış: 6.456,60
GRAM ALTIN
Alış: 989,86
Satış: 994,42
ÇEYREK ALTIN
Alış: 1.584,21
Satış: 1.619,10
YARIM ALTIN
Alış: 3.158,52
Satış: 3.238,20
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