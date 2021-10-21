Altında son durum: Çeyrek altın ne kadar? (21 Ekim 2021 güncel altın fiyatları)
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 531 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...
Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 528,1 liradan tamamladı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 531,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 872 lira, Cumhuriyet altını da 3.556 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 1.783 dolardan alıcı buluyor.
FAİZ KARARI BEKLENİYOR
Analistler, küresel piyasalarda, yükselen hammadde fiyatları ve enerji problemlerinin endişe unsuru olarak gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, ABD'de ise haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini kaydetti.
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