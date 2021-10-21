Erdal Sağlam dolar kuru tahmininde bulundu

21 Ekim 2021 Perşembe, 10:15

Dolar/TL gelişmekte olan para birimleri genelindeki iyimserliğin ve TL'nin daha da değer kaybedeceğine yönelik alınan pozisyonlarının dün sınırlı bir kısmının kâr realizasyonu ile kapatılmasıyla rekor seviyelerden sınırlı geriledi. Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerine bu hafta da devam edeceği endişesiyle yükseldiği 9.37 zirvesinden 9.22'ye kadar gerileyen kurda bankanın faiz kararı yön belirleyici olarak izleniyor. Haftanın en önemli gündem maddesi görülen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı dün başladı. Karar bugün saat 14.00'da açıklanacak.

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar kurundaki son durumu değerlendiren gazetemiz yazarı Erdal Sağlam, ''Bugünkü faiz kararı kısa dönem için, özellikle kurların seviyesi açısından etkili olacak ancak orta dönem için kurların seyri yukarı yönlü gözüküyor. Piyasaların ağırlıklı tahmini gerçekleşir, 50 baz puanlık bir indirim yapılırsa, kurların 9.30 TL’nin üzerine yeniden çıkması beklenebilir. 100 baz puanlık indirim halinde ise dolar kurunun kısa süre içinde 9.40 TL, daha sonrasında ise yukarı gidişatını sürdüreceği tahminleri yapılıyor'' dedi.

‘'Bugünkü karar, genel gidişatı değiştirmeyecek'' başlıklı yazı kaleme alan Sağlam, şu değerlendirmelerde bulundu:

''Enflasyondaki artış sürdüğü müddetçe, bugünkü faiz kararı ne olursa olsun, kurlardaki yukarı seyrin devam etmesi bekleniyor. Hem küresel finans iklimi hem de ekonomi yönetiminin aldığı yanlış kararlar, TL’deki değer kaybının durması açısından umut vermiyor.

Merkez Bankası’nın bugün vereceği karar kısa vadede elbette belirleyici olacak. Karar öncesi yapılan anketlerde piyasa oyuncularının ağırlıklı olarak 50 baz puanlık indirim yapılacağı beklentisinde oldukları görüldü. Bunun ardından 100 baz puanlık indirim ihtimali ikinci yüksek ihtimal olarak gözüküyor. Bugünkü toplantıda faiz indirimine ara verileceği beklentisini dile getiren piyasa oyuncuları da var ama bunların sayısı az.

Dolar kurunun geçen salı günü 9.37 TL seviyesine kadar çıkıp geri döndüğünü izledik. Dün ise bu satırlar yazılırken dolar kuru 9.25 TL’ye kadar inmişti.

Dünkü gerilemede küresel risk iştahında bir ölçüde yaşanan düzelme yanında, bugünkü toplantıdan faiz indirimi çıkmayacağı yönünde piyasalarda yayılan söylentilerin etkisinin de olduğu konuşuldu. Bugünkü faiz kararı öncesinde dolar kurunun seviyesinin 9.20 ile 9.30 TL arasında oluşacağı tahmin ediliyordu.

Bugünkü faiz kararı kısa dönem için, özellikle kurların seviyesi açısından etkili olacak ancak orta dönem için kurların seyri yukarı yönlü gözüküyor. Piyasaların ağırlıklı tahmini gerçekleşir, 50 baz puanlık bir indirim yapılırsa, kurların 9.30 TL’nin üzerine yeniden çıkması beklenebilir. 100 baz puanlık indirim halinde ise dolar kurunun kısa süre içinde 9.40 TL, daha sonrasında ise yukarı gidişatını sürdüreceği tahminleri yapılıyor.

Merkez Bankası’nın faiz indirimine bu ay ara vermesi halinde ise kurların kısa bir süre sakinleşmesi bekleniyor. Ancak bir-iki hafta içerisinde enflasyondaki gelişmelere bağlı olarak yönün yeniden yukarı olacağı tahminleri de yapılıyor.

Kasım ayı başında açıklanacak ekim ayı enflasyon rakamının yüzde 2’lerin üzerinde çıkması bekleniyor. Dolayısıyla daha önceden belirtilen “ekim ve kasım aylarında baz etkisi nedeniyle yıllık enflasyon oranlarının düşüşe geçeceği” beklentisi de kaybolmuş durumda. Yıllık enflasyon oranlarının yüzde 20’nin üzerine çıkacağı, kurlardaki artışın devam etmesi halinde, bu seviyenin altına inmesinin yakın zamanda zor olacağı belirtiliyor.

Özetle: Enflasyondaki artış trendi devam ettiği sürece, siyasi iktidarın faizleri indirme niyeti de değişmedikçe, kurlardaki yukarı seyrin devam edeceği beklentisi çok yüksek. Bu nedenle de bugünkü karar ne olursa olsun, önümüzdeki dönemde TL’nin değer kaybının süreceği beklentisinin piyasalarda baskın beklenti olduğunu söyleyebiliriz.''

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