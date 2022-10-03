Altında tekrar yükseliş hakim: Gram altın, Cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? (3 Ekim 2022)
Altın, doların gerilemesinin değerli metale rahatlama sağlamasının ardından Ağustos ortasından beri en iyi haftalık kapanışını gerçekleştirmesi sonrası Asya piyasalarına da yükselişle başladı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 993 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.630 lira, Cumhuriyet altını da 6.655 liradan satılıyor.
Cuma günü yatay seyirle günü 1.660 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 1.663 dolardan işlem görüyor.
Analistler, yüksek enflasyon ve faiz ortamının küresel ekonomide toparlanmayı geciktireceği beklentilerinin güçlendiğini belirterek, piyasalardaki oynaklığın devam ettiğini kaydetti.
YATIRIMCILARIN GÖZÜ FED'DE
Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, düzenli olarak yapılan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yönetim kurulu toplantısından gelebilecek haberlerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.640 ve 1.620 doların destek, 1.680 ve 1700 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
Öte yandan, yurt içinde açıklanan verilere göre, eylülde enflasyon aylık yüzde 3,08 ve yıllık yüzde 83,45 ile beklentilerin altında kaldı.
Video Haberler
- ''Herkes şaşırdı''
- Çobanın drone ile imtihanı
- “Meme kanseri tarama başvuruları yüzde 10 azaldı”
- Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı uyarısı
- Küçükçekmece'de köpeği motosiklette böyle taşıdılar
- Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli
- Ürettiği proje ile teknofest'te 1'inci oldu
- Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor
- Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'da müzisyen öldürüldü!
- Haluk Levent isim isim açıkladı
- Sadık Albayrak'ın askıdaki kılıcı
- Öyle bir 104 ilçe var ki...
- Erzincan'da midibüs devrildi: 21 yaralı
- ENAG eylül ayı enflasyonunu açıkladı
- Epistemolojik enflasyon etkisi!
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt
- 'Ciddi bir açıklama yapacağım'
- İşte MHP'nin hedefindeki anket