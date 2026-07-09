Altındaki düşüş tüketimi de vurdu: Yastık altındaki servette tarihi erime

QNB Bank ekonomistleri, Türk vatandaşlarının elindeki altın varlıklarının değerinin şubat ayından bu yana yaklaşık 155 milyar dolar azaldığını tahmin etti.

Banka'nın değerlendirmesine göre, altın fiyatlarındaki gerilemeye rağmen haziran ayında yurt içi altın varlıkları önceki aya kıyasla sınırlı artış göstererek 560 milyar dolar seviyesine yükseldi.

ALTIN VARLIKLARINDAKİ ARTIŞ TARİHSEL ORTALAMANIN ALTINDA KALDI

QNB Bank, yurt içi altın varlıklarında artışın hız kazandığını ancak bunun tarihsel ortalamaların belirgin şekilde altında kaldığını vurguladı.

Değerlendirmede, altının Türkiye'de geleneksel bir tasarruf aracı olması nedeniyle geçen yıl yaşanan fiyat yükselişinin hane halkı servetini artırdığı ve tüketimi desteklediği ifade edildi.

ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ TÜKETİMİ DE ETKİLEDİ

Banka, sıkı para politikası ve İran kaynaklı jeopolitik gelişmelerin yanı sıra altın fiyatlarındaki gerilemenin de hane halkı tüketimindeki yavaşlamaya katkı sağladığını belirtti.

Öte yandan, ons altın fiyatının ocak ayı sonunda gördüğü 5 bin 400 doların üzerindeki zirve seviyelerinden gerileyerek yaklaşık 4 bin 100 dolar seviyesinde işlem gördüğüne dikkat çekildi.