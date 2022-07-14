Altının kilogram fiyatı geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 954 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 954 bin lira, en yüksek 982 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3.2 düşüşle 954 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 503 milyon 889 bin 327.07 lira, işlem miktarı ise 2.606,34 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 505 milyon 289 bin 280,63 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|986.000,00
|1.750,00
|En Düşük
|954.000,00
|1.705,00
|En Yüksek
|982.500,00
|1.744,90
|Kapanış
|954.000,00
|1.705,00
|Ağırlıklı Ortalama
|955.314,10
|1.719,16
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|2.503.889.280,63
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|2.606,34
|Toplam İşlem Adedi
|70
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