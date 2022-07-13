Altının kilogram fiyatı yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 986 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 959 bin lira, en yüksek 986 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 986 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 703 milyon 475 bin 427,16 lira, işlem miktarı ise 1.773,56 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 703 milyon 475 bin 427,16 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|976.100,00
|1.756,40
|En Düşük
|959.000,00
|1.715,00
|En Yüksek
|986.000,00
|1.750,00
|Kapanış
|986.000,00
|1.750,00
|Ağırlıklı Ortalama
|959.955,36
|1.730,15
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|1.703.475.427,16
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.773,56
|Toplam İşlem Adedi
|71
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