Piyasalarda gün ortası: Dolar, Euro, altın ve BIST'te son durum
BIST 100 endeksine dahil hisselerden 53'ü yükselip 45'i değer kaybederken İstanbul serbest piyasada dolar 17.4390 liradan, Euro 17,5007 liradan işlem görüyor
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0.35 azalışla 2.425.58 puana geriledi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8.44 puan değer kaybetti.
Cuma günü 2.434,02 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 6.54 puan ve yüzde 0.27 değer kazanarak 2.440,55 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.410.40, en yüksek ise 2.440.98 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0.22, sanayi endeksi yüzde 0.57 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1.02 ve hizmetler endeksi yüzde 1.16 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 53'ü yükseldi, 45'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Şişecam, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Ford Otomotiv oldu.
ALTININ ONSU 1.728.3 DOLAR SEVİYESİNDE
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 22.59, bileşik getirisi yüzde 23.87 seviyelerinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1.0040, sterlin/dolar paritesi 1.1890 ve dolar/yen paritesi 137.0 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 17.4390 liradan, Euro 17.5007 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0.1 artışla 1.728.3 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0.9 artışla 98.2 dolardan işlem görüyor.
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