Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 702 bin liraya geriledi.

AA
Yayınlanma: 28.07.2023 - 17:54
Altının kilogram fiyatı geriledi
Abone Ol google-news

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 675 bin lira, en yüksek 1 milyon 706 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalarak 1 milyon 702 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 6 milyar 66 milyon 656 bin 123,50 lira, işlem miktarı ise 3.594,93 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 6 milyar 71 milyon 257 bin 78,59 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Çakmakcı Kıymetli Madenler, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Golden Global Yatırım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:
STANDART TL/KG DOLAR/ONS

 Önceki Kapanış 1.703.500,00 1.944,65

 En Düşük 1.675.000,00 1.932,18

 En Yüksek 1.706.000,00 1.962,00

 Kapanış 1.702.000,00 1.962,00

 Ağırlıklı Ortalama 1.686.414,10 1.950,14

 Toplam İşlem Hacmi (TL) 6.066.656.123,50

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.594,93

Toplam İşlem Adedi 118

altın Altın borsası Altın piyasası

İlgili Haberler

Türkiye'nin risk primi 400 baz puanın altında

Türkiye'nin risk primi 400 baz puanın altında
Sahte engelli raporu hazırlayan 1'i memur, 9 kişi gözaltına alındı!

Sahte engelli raporu hazırlayan 1'i memur, 9 kişi gözaltına alındı!
Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 26 Temmuz 2023 altın fiyatları...

Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 26 Temmuz 2023 altın fiyatları...

En Çok Okunan Haberler