Sahte engelli raporu hazırlayan 1'i memur, 9 kişi gözaltına alındı!

Yayınlanma: 28.07.2023 - 14:50

Güncelleme: 28.07.2023 - 15:01

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgisi doğrultusunda, sağlam ya da engelli oranı düşük kişilerin, usulsüz şekilde yüksek oranlı engelli raporu aldıkları ihbarı üzerine, "nitelikli dolandırıcılık" ve "rüşvet" suçlarından soruşturma başlattı.

Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 9 şüphelinin, sahte engelli raporu çıkarılmasını sağlayarak malulen emeklilik, araç alımında ÖTV muafiyeti, ücretsiz ulaşım kartı ve evde bakım ücreti gibi, engellilere tanınan haklardan yararlanıp, kamu zararına neden oldukları ve rapor alma vaadiyle çok sayıda kişiyi de dolandırdığı tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takiple, şüphelilerin, sahte engelli raporu alınacak kişiler adına hastanelerden randevu aldıkları, tahlil ve doktor muayene yelerine girmeden önce şüpheliler tarafından yönlendirilerek sahte raporlar alındığı, eski sağlık kurullarında düşük çıkan engelli raporlarının şüphelilerce usulsüz işlemler ile yükseltilerek malulen emekli edildikleri saptandı.

ŞÜPHELİLER SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Adresleri belirlenen şüpheliler C.K. (48), H.Y. (42), Ş.Ö. (38), F.V. (39), Y.Ş. (47), A.O. (48), H.T.Y. (44), A.O.Y. (44), H.M. (59), 25 Temmuz’da düzenlenen eşzamanlı operasyonla yakalandı.

Biri memur olan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda doktora ait sahte kaşe, muayene evrakları, başka kişilere ait sağlık kurulu raporları ile sahte belgeler ele geçirildi. Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf edip engelli raporu için ortalama 50 bin lira para aldıkları, engel oranı yükseldikçe de fiyatı artırdıklarını söyledikleri öğrenilen 9 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.