Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 11 Mart 2025 Salı kilogram altın fiyatı...
Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar hangileri? İşte ayrıntılar...
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 3 milyon 475 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında en düşük 3 milyon 415 bin lira, en yüksek 3 milyon 475 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 artışla 3 milyon 475 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 458 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 419 milyon 355 bin 1,17 lira, işlem miktarı ise 1.880,29 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 6 milyar 419 milyon 731 bin 799,57 lira olarak gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler ile DenizBank olarak sıralandı.
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