Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

11 Mart 2025 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 11 Mart 2025 Salı altın fiyatları...

Haber Merkezi
11 Mart 2025 Salı, 09:37
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yatay başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 11 Mart 2025 Salı...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

ALTIN YATAY SEYREDİYOR

Altın, ABD'deki ekonomik yavaşlama endişelerinin geniş çaplı bir geri çekilmeye yol açmasının ardından hafif bir düşüş sonrası yatay seyretti. 

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

Külçe altın, pazartesi günü yüzde 1’den daha az bir düşüş yaşadıktan sonra ons başına 2 bin 887 doların üzerinde işlem gördü. 

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

TRUMP'TAN EKONOMİ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu yaptığı açıklamada ticaret politikasını tarifelerle yeniden şekillendirirken, ABD ekonomisinin önce zarar görebileceğini ardından toparlanabileceğini belirtti. 

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

Bu açıklamalar olası bir durgunluk konusunda endişeleri artırdı. Piyasaların sert düşüş yaşadığı dönemlerde yatırımcılar zararlarını karşılamak için altın satabilir bu da fiyatları aşağı çekebilir. 

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 406 TL

Çeyrek altın: 5 bin 674 TL

Cumhuriyet altını: 22 bin 608 TL

Ons altın: 2 bin 896 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

Yarım altın: 11 bin 349 TL

Tam altın: 22 bin 566 TL

Gremse altın: 56 bin 543 TL

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