Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Mart 2025 Salı altın fiyatları…
11 Mart 2025 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 11 Mart 2025 Salı altın fiyatları...
Altın fiyatları güne yatay başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 11 Mart 2025 Salı...
ALTIN YATAY SEYREDİYOR
Altın, ABD'deki ekonomik yavaşlama endişelerinin geniş çaplı bir geri çekilmeye yol açmasının ardından hafif bir düşüş sonrası yatay seyretti.
Külçe altın, pazartesi günü yüzde 1’den daha az bir düşüş yaşadıktan sonra ons başına 2 bin 887 doların üzerinde işlem gördü.
TRUMP'TAN EKONOMİ AÇIKLAMASI
ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu yaptığı açıklamada ticaret politikasını tarifelerle yeniden şekillendirirken, ABD ekonomisinin önce zarar görebileceğini ardından toparlanabileceğini belirtti.
Bu açıklamalar olası bir durgunluk konusunda endişeleri artırdı. Piyasaların sert düşüş yaşadığı dönemlerde yatırımcılar zararlarını karşılamak için altın satabilir bu da fiyatları aşağı çekebilir.
Gram altın: 3 bin 406 TL
Çeyrek altın: 5 bin 674 TL
Cumhuriyet altını: 22 bin 608 TL
Ons altın: 2 bin 896 dolar
Yarım altın: 11 bin 349 TL
Tam altın: 22 bin 566 TL
Gremse altın: 56 bin 543 TL
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