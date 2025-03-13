Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 13 Mart 2025 Perşembe kilogram altın fiyatı...

Yayınlanma: 13.03.2025 - 17:59

Güncelleme: 13.03.2025 - 17:59

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 3 milyon 500 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 482 bin lira, en yüksek 3 milyon 506 bin 999,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 3 milyon 500 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 478 bin 999,50 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 268 milyon 932 bin 28,86 lira, işlem miktarı ise 650,66 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 276 milyon 896 bin 543,64 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, VakıfBank, İstanbul Altın Rafinerisi, Özak Kıymetli Madenler ve DenizBank olarak sıralandı.