Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 12 Mart 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 12 Mart 2025 Çarşamba altın fiyatları…

12 Mart 2025 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 12 Mart 2025 Çarşamba altın fiyatları...

Haber Merkezi
12 Mart 2025 Çarşamba, 09:37
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 12 Mart 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 12 Mart 2025 Çarşamba...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 12 Mart 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 432 TL

Çeyrek altın: 5 bin 705 TL

Cumhuriyet altını: 22 bin 727 TL

Ons altın: 2 bin 914 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 12 Mart 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Yarım altın: 11 bin 410 TL

Tam altın: 22 bin 683 TL

Gremse altın: 56 bin 882 TL

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