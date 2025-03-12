Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 12 Mart 2025 Çarşamba altın fiyatları…
12 Mart 2025 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 12 Mart 2025 Çarşamba altın fiyatları...
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 12 Mart 2025 Çarşamba...
Gram altın: 3 bin 432 TL
Çeyrek altın: 5 bin 705 TL
Cumhuriyet altını: 22 bin 727 TL
Ons altın: 2 bin 914 dolar
Yarım altın: 11 bin 410 TL
Tam altın: 22 bin 683 TL
Gremse altın: 56 bin 882 TL
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