Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 3 Şubat 2025 Pazartesi kilogram altın fiyatı...

Yayınlanma: 03.02.2025 - 16:57

Güncelleme: 03.02.2025 - 16:57

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı haftanın ilk işlem gününde 3 milyon 242 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 219 bin lira, en yüksek 3 milyon 243 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,2 yükselişle 3 milyon 242 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 3 milyon 205 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 791 milyon 675 bin 462,65 lira, işlem miktarı ise 866,65 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 2 milyar 809 milyon 791 bin 418,80 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile Türkiye İş Bankası olarak sıralandı.