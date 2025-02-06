Rezervlerde dikkat çeken düşüş: Faiz kararının ardından 1 haftada büyük değişim

Yayınlanma: 06.02.2025 - 16:24

Güncelleme: 06.02.2025 - 16:24

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 22 Mart 2024'te politika faizini yüzde 50'ye yükseltmişti. Ancak, 26 Aralık 2024'te yapılan toplantıda, dokuz toplantının ardından ilk kez 250 baz puanlık bir indirimle faiz oranı yüzde 47,5'e çekildi. Bu adımı, 23 Ocak 2025 tarihindeki toplantıda yapılan bir diğer 250 baz puanlık indirim izledi ve faiz yüzde 45 seviyesine düşürüldü.

DÖVİZ REZERVLERİNDE GERİLEME YAŞANDI

Faiz indirimlerinin ardından 24 Ocak 2025'te 35,62 seviyesinde bulunan dolar kuru, 31 Ocak'ta yüzde 0,48 artarak 35,79 seviyesine yükseldi. Aynı dönemde, 24 Ocak'ta 99 milyar 328 milyon dolar olan Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri, bir hafta içinde yüzde 2 oranında azalarak 97 milyar 311 milyon dolara geriledi.

CARRY TRADING

Türkiye'de uzun süredir yüksek seyreden faizlere karşın döviz kurlarının nispeten daha kısıtlı yükselişi ile yurtdışından yapılan para girişlerinin çıkma potansiyeli ve faizlerin düşmesi ile TL mevduat yatırımcılarının dövize geçmeye başlaması kur artışları üzerindeki riski tetikleyecek en büyük faktörler olarak görülüyor.

GÜÇLÜ TÜRK LİRASI

Enflasyonun yüksek seyrettiği Türkiye'de Türk Lirası yabancı para birimleri karşısında içeride kaybettiği değerin daha azını kaybetmesi ile reel efektif döviz kuru Ocak'ta 75,44 değerini alarak 2020 Ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Türk Lirası'nın reel değeri 5 yılın zirvesine oturdu.

KUR BASKISINA DEVAM EDİLECEK Mİ?

Merkez Bankası'nda, faiz indirimlerinin hemen ardından döviz rezervlerinin azalması dikkat çekti. Bu durum, dünyaca ünlü banka ve ekonomistlerin Türkiye'nin 2025 yıl sonu politika faizi tahmini olan ortalama yüzde 30 seviyelerine kadar daha önceki yıllarda olduğu gibi Merkez Bankası'nın kura müdahale edip etmeyeceğini sorularını akıllara getirdi.