Altının kilogram fiyatı yükseldi

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 17:51

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 17:51

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 145 bin liraya yükseldi.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 6 milyar 428 milyon 509 bin 250,64 lira, işlem miktarı ise 5.676,80 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 6 milyar 505 milyon 308 bin 261,03 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: