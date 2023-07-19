Altının kilogram fiyatı yükseldi

Yayınlanma: 19.07.2023 - 16:41

Güncelleme: 19.07.2023 - 18:01

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 697 bin lira, en yüksek 1 milyon 750 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,2 artarak 1 milyon 730 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 871 milyon 288 bin 282,42 lira, işlem miktarı ise 3.436,64 kilogram oldu.

Diğer metallerde ise işlem gerçekleşmedi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, IAR Döviz ve Kıymetli Madenler,Golden Global Yatırım şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle: