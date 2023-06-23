Altının kilogramı 1 milyon 560 bin liraya yükseldi

Yayınlanma: 23.06.2023 - 17:11

Güncelleme: 23.06.2023 - 17:11

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 541 bin lira, en yüksek 1 milyon 565 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,3 artarak 1 milyon 560 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 397 milyon 853 bin 234,33 lira, işlem miktarı ise 936,17 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 403 milyon 521 bin 651,79 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası, Say Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası şeklinde sıralandı.