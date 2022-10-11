Altının kilogramı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 5 bin liraya geriledi.

AA
11 Ekim 2022 Salı, 16:32
Altının kilogramı düştü
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Altın piyasasında, en düşük 990 bin lira, en yüksek 1 milyon 5 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalarak 1 milyon 5 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 986 milyon 367 bin 986,77 lira, işlem miktarı ise 1.991,42 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 986 milyon 598 bin 66,01 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Maden, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Zirve Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.008.000,00 1.690,00
En Düşük 990.000,00 1.650,00
En Yüksek 1.005.000,00 1.701,95
Kapanış 1.005.000,00 1.658,60
Ağırlıklı Ortalama 1.002.112,60 1.671,08
Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.986.367.986,77  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.991,42  
Toplam İşlem Adedi 83

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