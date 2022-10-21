Altının kilogramı düştü

21 Ekim 2022 Cuma, 17:05

Altın piyasasında, en düşük 959 bin 700 lira, en yüksek 985 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 düşerek 985 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 6 milyar 198 milyon 760 bin 320,72 lira, işlem miktarı ise 6.395,58 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 6 milyar 310 milyon 516 bin 985,61 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: