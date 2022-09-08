Altının kilogramı kapanışta arttı
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 22 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon lira, en yüksek 1 milyon 22 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,2 artarak 1 milyon 22 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 555 milyon 760 bin 445,24 lira, işlem miktarı ise 3.530,25 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 567 milyon 442 bin 89,84 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|999.650,00
|1.695,00
|En Düşük
|1.000.000,00
|1.702,00
|En Yüksek
|1.022.000,00
|1.735,25
|Kapanış
|1.022.000,00
|1.731,20
|Ağırlıklı Ortalama
|1.006.428,38
|1.720,37
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|3.555.760.445,24
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|3.530,25
|Toplam İşlem Adedi
|92
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