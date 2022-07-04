Altının kilogramı yükseldi

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:33

Altın piyasasında, en düşük 969 bin lira, en yüksek 986 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0.4 artarak 969 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 466 milyon 306 bin 728,36 lira, işlem miktarı ise 1.509,52 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 502 milyon 894 bin 781,07 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: