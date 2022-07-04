Üretici fiyat endeksi Euro bölgesi'nde mayısta tahminlerin altında arttı
Avrupa borsaları, yatırımcılar Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artırma ihtimalini pekiştiren geçen hafta açıklanan tüketici fiyatları verisinin ardından Euro bölgesi üretici fiyatları verisini beklerken petrol ve doğalgaz şirketlerinin hisselerinin desteğiyle bu sabah yükseldi.
Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi küresel ekonomik büyümenin yavaşlayacağı endişeleriyle geçen hafta verdiği kayıplarının bir kısmını geri alarak yüzde 0.8 arttı.
Bloomberg HT'nin haberine göre, Avrupa bankacılık endeksi ise faizlerin artmaya devam ettiği bir dönemde ECB'nin bankaların milyar dolarlık kâr elde etmesinin önüne geçmeyi değerlendireceğine dair basında yer alan haberin ardından yüzde 0.4 geriledi.
İngiliz enerji devi BP yüzde 3.6 artışla Avrupa enerji endeksindeki kazanımlara öncülük ederken, seyahat ve eğlence hisseleri yüzde 1.3 yükseldi.
Yatırımcılar bugün TSİ 1200'da açıklanacak üretici fiyatları verisini takip edecek. ABD'deki resmi tatil dolayısıyla işlem hacimlerinin düşük seyretmesi bekleniyor.
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