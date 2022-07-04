İzmir'de baba-oğul hastanenin altını üstüne getirdi
İzmir’de, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’nde tedavi gördüğünü ileri sürdükleri bir yakınlarını ziyaret etmek için içeriye girmek isteyen 3 kişiye, güvenlik personellerince ‘sadece bir kişi içeri girebilir’ ikazında bulundu. Bunun üzerine şüphelilerden baba-oğul ikilisi, özel güvenlik görevlilerine saldırdı. 1’i kadın 2 güvenlik görevlisinin darp edildiği olayda gözaltına alınan şahısların üzerinden 3 bıçak ve 1 satır çıktı.
İzmir'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’nde iddiaya
göre, acil servisin travma bölümünde yatmakta olduğunu ileri sürdükleri hastayı
ziyaret etmek isteyen 3 kişi, hastanenin özel güvenlik görevlilerince ‘sadece
bir kişi içeri girebilir’ yönünde ikaz edildi.
İkazlara aldırış etmeyerek
giriş yapmak isteyen şahıslardan baba M.A. ile oğlu Y.A., kendilerine engel
olmak isteyen güvenlik görevlilerine saldırmaya başladı.
HASTANENİN
ALTINI ÜSTÜNE GETİRDİLER
Çok sayıda güvenlik personelinin müdahale etmekte
güçlük çektiği olayda, koridorda yaşanan arbedenin ardından bir ara hastanenin
dışına çıkarılan baba-oğul, burada da personellere saldırmaya devam etti. Olaya
müdahale eden hastanede görevli polis ve jandarma ekiplerinin de yardımıyla
tekrar hastane içerisine alınan şüpheliler, burada da saldırganlıklarını
sürdürdü. Hastanede bulunan hastalara ve yakınlarına aldırış etmeyen
saldırganlar, güçlükle kontrol altına alınarak ihbar üzerine adrese gelen polis
ekiplerince gözaltına alındı.
ÜSTLERİNDEN 3 BIÇAK VE 1 SATIR ÇIKTI
Olay sonrası 1’i kadın 2 güvenlik görevlisi darp raporu alarak
saldırganlardan şikayetçi olurken, polis ekiplerince şüphelilerin yapılan üst
aramasında 3 bıçak ve 1 satır çıktı. Baba M.A. ve oğlu Y.A., ekipler tarafından
gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü öğrenildi. Öte
yandan, olayı güçlükle kontrol altına alan güvenlik personelleri sayesinde
hiçbir sağlık çalışanı zarar görmedi.g
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