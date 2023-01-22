Altur Turizm'den, Mercedes-Benz yatırımı

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 07:00

Mercedes-Benz Türk'ün ürettiği 100 bininci otobüs olan Mercedes-Benz Travego’yu 2022 yılında özel bir törenle filosuna ekleyen Altur Turizm, yıldız transferine devam ediyor.

Personel taşımacılığı sektöründe Türkiye’deki şirketlerden Altur Turizm, son olarak 23 adet Mercedes-Benz Tourismo 15 2+2’yi daha araç parkına ekledi.

Mengerler tarafından satış işlemleri gerçekleştirilen araçlar için 20 Ocak’ta Altur Turizm Yenibosna Garajı’nda teslimat töreni düzenlendi.

Personel taşımacılığı sektörüne ilk adımını 1976 yılında atan Altur Turizm, Mercedes-Benz Türk'ün ürettiği 100 bininci otobüs olan Mercedes-Benz Travego’yu 2022 yılında özel bir törenle filosuna aldı.

Şirket, son olarak 23 adet Tourismo 15 2+2’yi modern ve geniş araç parkına ekledi.

UZUN YILLARDIR SÜREN İŞBİRLİĞİ

Altur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak teslimat töreninde yaptığı konuşmada şöyle konuştu:

“Hepinizin hatırlayacağı üzere; geçtiğimiz yılın kasım ayında hem Altur Turizm hem de Mercedes-Benz Türk ailesi için çok özel bir an olan 100 bininci otobüsün şirketimize teslim edildiği törende buluşmuştuk.

Ürettiği 100 bininci otobüsü Altur Turizm’e teslim ederek bize çok büyük bir gurur ve mutluluk yaşatan Mercedes-Benz Türk ile uzun yıllardır sürdürdüğümüz işbirliğimize bugün yeni bir sayfa daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Mercedes-Benz Türk tarafından üretilen 23 adet Tourismo model araç, bugün itibarıyla resmen filomuza katılıyor.

Daha önce de birçok kez ifade ettiğim gibi personel taşımacılığı sektörüne ilk adımımızı 1976 yılında Mercedes-Benz marka bir araçla atmıştık.

O anki heyecanımızı ve mutluluğumuzu her teslimat töreninde bize tekrar hissettirdikleri için Mercedes-Benz Türk ailesine teşekkür ediyorum.

Mercedes-Benz ile gelecekte de kol kola yürümeyi hedefliyoruz.”