Amazon Türkiye Ülke Genel Müdürü: “Prime Alışveriş Festivali’nde müşterilerimize hayallerindeki deneyimleri sunuyoruz”

22 Temmuz 2022 Cuma, 17:02

Amazon.com.tr’nin gerçekleştirdiği yılın en büyük alışveriş etkinliği Prime Alışveriş Festivali, bu yıl da devam ediyor. 18 Temmuz’da başlayan ve 25 Temmuz’a kadar devam edecek olan festival boyunca Amazon Prime üyeleri elektronikten oyuncağa, güzellikten dekorasyona, kişisel bakım ve kozmetikten spor ve outdoora 28 farklı kategoride yüz binlerce üründe kaçırılmayacak indirimlerden faydalanıyor. Üstelik Prime üyeleri, senenin en büyük indirimlerinin yanı sıra birbirinden ünlü isimlerle unutulmaz deneyimler, hediye ürünler ve Amazon Hediye Kartları kazanma şansı da yakalıyor.

Amazon Türkiye Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, Türkiye’nin Amazon için çok önemli bir ülke olduğunun altını çizerek “Burası potansiyeli büyük ve alışveriş yapmayı çok seven nüfusa sahip bir ülke. Amazon.com.tr olarak 2018'den bu yana Türkiye’de müşterilerimize hizmet sunuyoruz. Eylül 2020'de ise Amazon Prime üyeliği ile Amazon’un alışveriş ve eğlencede sunduğu en iyi hizmetleri, Türk müşterilerimize sunmaya başladık. Türkiye’de olmaktan ve global tecrübemizden aldığımız güç ile birçok yeniliği Türkiye’deki müşterilerimize sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Biz hala Türkiye’de ilk günümüz olduğuna inanıyor, daha yapacağımız çok iş olduğunu düşünüyoruz. İlk günkü heyecan ve motivasyonumuzu hiç kaybetmedik” dedi.

“ 70 MİLYONDAN FAZLA ÜRÜN SEÇKİSİ SUNUYORUZ”

Amazon’un oldukça geniş bir ürün çeşitliliği sunduğunu belirten Marriott, “Şu anda 28 kategoride 70 milyondan fazla ürünümüzü müşterilerimize sunuyoruz. Bu geniş seçkiyi de harika fiyatlar ve alışveriş fırsatlarının yanı sıra güvenli ve süper hızlı teslimatla destekliyoruz. Sunduğumuz bu hizmetler ve alışveriş deneyiminden müşterilerimiz de çok memnun. Hatta işler o kadar iyi gidiyor ki bu yıl ürünlerimizin Türkiye'de hızlı teslimatına yönelik artan talebini desteklemek için İstanbul Tuzla'da yeni bir lojistik üssü açacağımızı duyurduk.” şeklinde konuştu.

“ PRİME İLE ALIŞVERİŞ VE EĞLENCENİN EN İYİSİNİ SUNUYORUZ”

Marriott Amazon Prime hakkında ise şu bilgileri paylaştı: “Amazon Prime, aylık 7.90 TL gibi çok cüzi bir ödemeyle müşterilerimize en iyi alışveriş, eğlence ve oyun deneyimini bir arada sunduğumuz üyelik programımız. Prime’da her şeyden önce, alışveriş deneyiminin en iyisi var diyebilirim. Bu da yüz binlerce üründe ücretsiz ve hızlı teslimat anlamına geliyor. Ücretsizden kastım, kargo ücreti yok. İsterseniz beş liralık bir ürün satın alın, o ürün bile size ücretsiz olarak gönderilecektir. Hızlı derken de İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa'da aynı gün teslimattan bahsediyorum. Türkiye'nin yarısına ertesi gün, 81 ilin tamamına da iki günde teslimat gerçekleştirebiliyoruz. Alışveriş deneyimimiz sadece bununla sınırlı değil. Yılın her günü Prime üyelerine özel fırsatlar sunuyoruz. Prime Video ve Prime Gaming ile geniş bir yelpazede film, dizi ve oyun içerikleri de sunuyoruz. Her ay eklediğimiz yeni içeriklerle seçkimizi her zaman yeni tutarak, herkesin zevkine uygun içeriklere ulaşmasını sağlıyoruz.”

“ PRİME ALIŞVERİŞ FESTİVALİ İLE HAYALLERDEKİ DENEYİMLERİ YAŞATIYORUZ”

“Herkesin büyük bir heyecanla beklediği; sürprizler, indirimler ve eğlence ile dolu bu yılki Prime Alışveriş Festivali ile de Prime üyelerimize sadece muhteşem bir ürün seçkisi ve indirimleri değil, hayallerindeki deneyimlere kavuşma fırsatını da sunuyoruz” diyen Marriott Prime Alışveriş Festivali boyunca Amazon müşterilerinin ünlü isimle unutulmaz deneyimler yaşama şansını yakaladığının altını çizdi. Marriott, “Prime Alışveriş Festivali boyunca tüm Prime üyeleri, yaptıkları her 200 TL’lik alışveriş için bir adet çekiliş hakkı kazanıyor. Her gün farklı deneyimlere katılım hakkı için yapılan çekilişlerle belirlenen şanslı Prime üyelerimiz, aralarında tanınmış F2 pilotu Cem Bölükbaşı ile pistte son model bir araç ile hız denemesi, dijital içerik üreticisi Mendebur Lemur (Hakan Bardak) ile son teknoloji ürünlerin testi, Moda Tutkusu (Yasemin Öğün) ile stil danışmanlığı, Pascal Nouma ile tek kale maç, Vedat Milör ile öğle yemeği ve film eleştirmeni Cem Başak ile The Lord of the Rings: The Rings of Power’ın özel gösterimine katılma şansı gibi eşsiz deneyimlerin yanı sıra her gün 5.000 TL değerinde Amazon Hediye Çeki gibi ödüllerin bulunduğu bir çok hediyeyi kazanma fırsatını da yakalıyor” dedi.

“ SEÇİLİ ÜRÜNLERDE FİYAT DÜŞERSE ARADAKİ FARK, HEDİYE KARTI OLARAK HESAPLARA TANIMLANIYOR”

Ayrıca bu büyük indirim döneminde müşterilerine çok cazip ödeme avantajları sunduklarını da kaydeden Marriott, “Müşterilerimiz bu dönemde, yasal taksit kısıtlaması olmayan ürünlerde tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçeneklerinden yararlanabiliyor. Ayrıca Prime Alışveriş Festivali boyunca Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasından satın alınan seçili ürünlerde ürünün fiyatı düşerse Amazon aradaki farkı hediye kartı olarak hesaplara tanımlıyor. Ek olarak festival boyunca Amazon mobil uygulamasından 200 TL ve üzeri alışveriş yapan Prime üyelerini, 50 TL değerinde Amazon hediye kartı bekliyor” diyerek sözlerini tamamladı.