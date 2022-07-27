Amazon Prime İngiltere'de abonelik ücretlerini artırdı
Amazon, Amerika ve Kanada'dan sonra İngiltere'de de artan enflasyon ve yükselen maliyetler sebebiyle "Prime" dağıtım ve yayın aboneliklerine zam yapacağını duyurdu.
Teknoloji devinin Prime hizmeti, sınırsız ve ücretsiz ertesi gün teslimatı, eğlence yayın içerikleri ve canlı spor müsabakası yayınlarını hizmetlerini barındırıyor.
Prime üyeliğinin fiyatı aylık 7,99 sterlinden 8,99’a çıkarılırken yeni üyeler için 15 Eylül'den itibaren geçerli olacak. Aktif kullanıcılar için ise yeni tarife aboneliklerini yenileyecekleri tarihten itibaren uygulanacak.
İngiltere'de ki kullanıcılar için yıllık abonelik fiyatını 79 sterlinden 95 sterline çıkardığını açıklayan Amazon, böylelikle 2014 yılından beri abonelik ücretlerine ilk kez zam yapmış olacak.
Artışla ilgili açıklamalarda bulunan bir Amazon sözcüsü, “Enflasyon ve yükselen maliyetlerin devam etmesiyle Prime üyeliğinin fiyatını değiştireceğiz” ifadelerini kullandı.
Karar Netflix’in standart abonelik bedellerinde 1 sterlin ve premium aboneliklerinde 2 sterlin artış yapmasına sonrasında geldi.
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