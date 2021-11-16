Amazon Türkiye’de yüzünüzü güldürecek Gülümseten Cuma Fırsatları başladı

16 Kasım 2021 Salı, 23:59

Amazon.com.tr’de Gülümseten Cuma Fırsatları başladı! Amazon Türkiye, her yıl düzenlediği alışveriş etkinliği Amazon Gülümseten Cuma Fırsatları ile bu yıl 14-29 Kasım tarihleri arasında Amazon müşterilerine muhteşem fırsatlar, olağanüstü avantajlar ve eğlenceyle dolu bir alışveriş dönemi sunuyor. Amazon Türkiye müşterileri Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulaması üzerinden Adidas, Camper, Defacto, Levi’s, Koton, Puma, Lego, L’Oreal, Philips, Remington, Oral-B, Purina, Samsung, Tefal, Xiaomi, MSI, Chicco, Sony ve daha birçok markanın ürünlerine kaçırılmayacak indirimlerle sahip olurken, yılın en yoğun alışveriş döneminde yüzlerini güldürecek sayısız fırsattan da yararlanabiliyor.

Amazon Türkiye Ülke Genel Müdürü Richard Marriott: “Bu yılki Gülümseten Cuma Fırsatları boyunca müşterilerimize geniş bir ürün seçkisi, yüzde 60’a varan muhteşem indirimler ve müşterilerimizin alışveriş deneyimlerini daha da iyileştirmeye yardımcı olacak birçok avantaj sunacağımız için çok heyecanlıyız. Binlerce üründe harika fiyatların yanı sıra ücretsiz ve hızlı kargo seçenekleri, 12 aya varan taksit imkanları, ocak ayı sonuna kadar uzatılmış iade süreleri ve çok daha fazlasını sunarak bu yoğun sezonda müşterilerimize kusursuz bir alışveriş deneyimi vadediyoruz. 3 Aralık'a kadar her Cuma Instagram hesabımızda sevgili Gonca Vuslateri ve Gürgen Öz ile yapacağımız canlı yayınlarla da müşterilerimize kahkaha ve eğlence dolu bir kampanya dönemi yaşatmayı hedefliyoruz. Gülümseten Cuma Fırsatları Amazon.com.tr’ye üye olmak ve Amazon ile alışveriş yapmanın kolaylığını ve rahatlığını deneyimlemek için kesinlikle yılın en iyi zamanı,” dedi.

AMAZON TÜRKİYE İLE KUSURSUZ BİR ALIŞVERİŞ DENEYİMİ

Amazon.com.tr, yılın en hareketli alışveriş döneminde müşterilerine keyif dolu bir alışveriş deneyimi yaşatmak için birçok avantaj sunuyor:

Hızlı ve esnek teslimat seçenekleri: Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün ve iki günde teslimat seçeneklerinin keyfini çıkarırken, Amazon.com.tr’ye ilk kez üye olanlar ilk siparişlerinde bedava kargo avantajından faydalanabiliyor. Amazon aynı zamanda İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa’daki müşterileri için pazar günü teslimat hizmeti de sunuyor. Bu şehirlerdeki Prime üyesi olmayan müşteriler 7,90 TL’ye pazar günü teslimat hizmetinden yararlanabilirken, Prime üyeleri bu seçenekten ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Yıldızlı ürünlerde indirim oranı tutarında ücret iadesi garantisi: Gülümseten Cuma Fırsatları boyunca Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasından satın aldığınız ürünün fiyatı düşerse, Amazon aradaki farkı hediye kartı olarak hesabınıza tanımlıyor.

Tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksit imkânı: Amazon.com.tr müşterileri, Amazon.com.tr tarafından satılan ve gönderilen ürünlerde tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçeneklerinden yararlanabiliyor. Yapı Kredi World kart sahipleri yıl sonuna kadar 12 aya varan vade farksız taksit seçeneğinden faydalanabiliyor.

Amazon mobil uygulaması üzerinden yapacağınız ilk alışverişinize 30 TL indirim: Gülümseten Cuma Fırsatları boyunca Amazon mobil uygulamasından ilk kez alışveriş yapanları sepette 30TL indirim bekliyor.

Uzatılmış iade süreleri: Amazon'un uzatılmış iade süresi sayesinde müşteriler, satın aldıkları pek çok ürünün 31 Ocak 2022'ye kadar ücretsiz olarak iade edilebileceğini bilerek güvenle alışveriş yapabiliyor.

GONCA VUSLATERİ VE GÜRGEN ÖZ İLE GÜLÜMSETEN DAKİKALAR

Amazon Türkiye, bu yıl Gülümseten Cuma Fırsatları dönemini Gonca Vuslateri ve Gürgen Öz ile yapacağı özel Instagram canlı yayınlarıyla kutluyor. 19, 26 Kasım ve 3 Aralık tarihlerinde saat 21:00’da @amazon.tr Instagram hesabından canlı yayınlanacak kahkaha dolu etkinliklerde Gonca Vuslateri ve Gürgen Öz, özellikle son yıllarda popülerliği artan global indirim günleri boyunca alışveriş severlerin yaşadığı tecrübeleri keyifli bir yaklaşımla ele alarak eğlendirirken, birçok sürprizi de izleyicilerle buluşturacak.

Gülümseten Cuma Live yayınlarına ek olarak 15 – 29 Kasım boyunca 100 TL ve katları tutarında alışveriş yapan Amazon müşterilerini muhteşem hediyelerle dolu bir çekiliş hakkı da bekliyor. Çekilişe katılan 10 şanslı kişi ocak ayında Gürgen Öz ve Gonca Vuslateri’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Amazon Gülümseten Cuma Partisine 2 kişilik davetiye kazanırken 2 kişi 5.000 TL, 10 kişi 1.000 TL ve 10 kişi 500 TL değerinde Amazon hediye çekinin de sahibi olacak. Çekilişle ilgili daha fazla bilgi için https://www.amazon.com.tr/AmazonGulumsetenCuma adresini ziyaret edebilirsiniz.

PRIME ÜYELİĞİNE ÖZEL FIRSATLAR

Prime, Gülümseten Cuma Fırsatları’nı daha da muhteşem getirmek için alışverişin, indirimlerin ve eğlencenin en iyisini sunuyor. İstanbul, Bursa ve Kocaeli’ndeki Prime üyeleri sepet alt limiti olmaksızın aynı gün ücretsiz teslimatın keyfini çıkarırken; İstanbul, Ankara, İzmir Bursa, Kocaeli ve diğer 13 şehirdeki Amazon Prime üyeleri ücretsiz ertesi gün teslimat seçeneğinden yararlanabiliyor. Diğer illerdeki Prime üyeleri ise Amazon’un bedava ve hızlı kargo seçeneklerinden faydalanabiliyor.

Gülümseten Cuma Fırsatları döneminde kendilerine özel sunulan indirimlerin yanı sıra Prime üyeleri, Prime Video ile ödüllü film ve TV dizilerine sınırsız erişim ve Prime Gaming ile bütünsel bir oyun deneyiminin de tadını çıkarmaya devam ediyor. Prime üyesi olmak ve 30 günlük ücretsiz deneme sürenizi başlatmak için amazon.com.tr/prime adresini ziyaret edebilirsiniz.

GÜLÜMSETEN CUMA FIRSATLARI’NDAN ÖNE ÇIKANLAR

Elektronik: Bilgisayar kategorisinde yüzde 45'e varan indirim, powerbank'lerde yüzde 40'a varan indirim, kulaklıklarda yüzde 35'e varan indirim, hoparlörlerde yüzde 30'a varan indirim, cep telefonlarında yüzde 15'e varan indirim, kamera kategorisinde yüzde 30'a varan indirim, bilgisayar bileşenlerinde yüzde 30'a varan indirim, tabletlerde yüzde 25'e varan indirim

Moda: Moda ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim, çocuk giyimde yüzde 40'a varan indirim, çantalarda yüzde 40'a varan indirim, erkek ve kadın ayakkabılarda yüzde 50'ye varan indirim

Spor ve outdoor: Spor ve outdoor ürünlerinde yüzde 35'e varan indirim, kamp ürünlerinde yüzde 35'e varan indirim, termoslarda yüzde 35'e varan indirim, balıkçılık ürünlerinde yüzde 40'a varan indirim

Evcil hayvan: Evcil hayvan ürünleri ve mamalarda yüzde 30'a varan indirim

Kitap: Romanlarda yüzde 70'e varan indirim, eğitim kitaplarında yüzde 70'e varan indirim, çocuk kitaplarında yüzde 70'e varan indirim, çok satan kitaplarda yüzde 70'e varan indirim

Ev ve yaşam: Küçük mutfak aletlerinde yüzde 35'e varan indirim, elektrikli süpürge ve aksesuarlarında yüzde 50'ye varan indirim, ütülerde yüzde 30'a varan indirim, çay ve kahve makinelerinde yüzde 35'e varan indirim, ev ve yaşam ürünlerinde yüzde 40'a varan indirim, tencere ve tavalarda yüzde 35'e varan indirim

Gıda ve içecek: İçeceklerde yüzde 30'a varan indirim, gıda ve içecek ürünlerinde yüzde 30'a varan indirim, ev temizlik ürünlerinde yüzde 35'e varan indirim

Bebek: Bebek seyahat ürünlerinde yüzde 45'e varan indirim, bebek beslenme ürünlerinde yüzde 45'e varan indirim, anne ve bebek ürünlerinde yüzde 45'e varan indirim

Oyuncak: Oyuncaklarda yüzde 30'a varan indirim, yapboz ve bulmacalarda yüzde 25'e varan indirim, kutu oyunlarında yüzde 40'a varan indirim

Kişisel bakım ve kozmetik: Cilt bakım ürünlerinde yüzde 45'e varan indirim, saç bakım ürünlerinde yüzde 45'e varan indirim, makyaj ürünlerinde yüzde 45'e varan indirim, kişisel bakım ve kozmetikte yüzde 45'e varan indirim, erkek bakım kitleri ve tıraş aletlerinde yüzde 40'a varan indirim, ağız ve diş bakım ürünlerinde yüzde 30'e varan indirim