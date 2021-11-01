Amazon Prime Video Türkiye’nin kasım takvimi açıklandı
Amazon'un Prime aboneliğinin bir parçası olarak sunulan ve isteğe bağlı video akışı ve kiralama hizmeti olan Amazon Prime Video Türkiye'nin kasım ayı takvimi açıklandı. Bu ay izleyiciyle buluşacak yapımlar arasında yönetmenliğini Jonathan C. Hyde’nin üstlendiği 4 bölümlük belgesel-dizi 'Always Jane' de yer alıyor.
Amazon Prime Video, kasım ayında Türkiye’de yayına girecek yeni yapımlarını açıkladı. Kasım ayında Türkçe altyazı seçeneğiyle izleyicilerle buluşacak Amazon Originals yapımları arasında Robert Jordan’ın çok satan romanından uyarlanan "Zaman Çarkı" (The Wheel of Time), yönetmenliğini Jonathan C. Hyde’nin üstlendiği 4 bölümlük belgesel-dizi “Always Jane” ve bir genç kadının maceralarını anlatan “Hanna”nın üçüncü sezonu yer alıyor.
Amazon Prime Video Türkiye kasım ayı takviminde öne çıkan yapımlar şöyle:
ALWAYS JANE - 12 KASIM
FilmLoverss'ta yer alan habere göre; yönetmenliğini Jonathan C. Hyde’ın üstlendiği 4 bölümlük yetişkinliğe geçiş temalı belgesel-dizi “Always Jane”, 12 Kasım Cuma günü Prime Video Türkiye’de yayınlanacak. Jane Noury ve ailesinin kendilerini canlandırdıkları dizide, üniversite için evden ayrılmaya hazırlanan bir gencin hayatı işleniyor.
ZAMAN ÇARKI - 19 KASIM
Başrollerinde Rosamund Pike, Joshua Stradowski ve Marcus Rutherford’un yer aldığı; Robert Jordan’ın çok satan romanından uyarlanan "Zaman Çarkı", 19 Kasım Cuma günü Prime Video Türkiye’de izleyicilerle buluşacak. Sadece kadınların sihir yapabildiği bir evrende geçen hikâyede, Aes Sedai ismi verilen tüm üyeleri kadınlardan oluşan güçlü bir topluluğun üyesi olan Moiraine’in Two Rivers’daki küçük bir kasabaya gelişi ve ardından yaşanan gelişmeler konu ediniyor.
HANNA / 3.SEZON - 24 KASIM
Başrollerini Esmê Creed-Miles ve Mireille Enos’un paylaştığı “Hanna”nın üçüncü sezonu, 24 Kasım Çarşamba günü Prime Video Türkiye’de yayınlanacak. Dizinin üçüncü sezonunda kötücül örgüt Utrax tarafından bir suikastçı olmak için eğitilen Hanna’nın maceraları kaldığı yerden devam edecek.
İlgili Haberler
- Okan Bayülgen: Netflix izlemek 'loser'lık
- Netflix'in bilinmeyen özelliği ortaya çıktı
- Amazon'dan çalışanlarına 'ofise dönmemek üzere' evden çalışma izni
- Facebook, sitesi üzerinden Amazon Ormanları’nda arazi satışını yasakladı
- Amazon Prime Video Türkiye’nin eylül 2021 takvimi açıklandı
Video Haberler
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Doğalgaz, otogaz şimdi de alkol!
- 300 kilometre hızla bariyere çarptı
- Programını iptal etti, Türkiye'ye döndü
- Doğalgaza dev zam!
- Bülent Arınç'tan 'üstü kapalı' Erdoğan eleştirisi
- Binance, para çekim işlemlerini askıya aldı
- AKP'li başkandan firari isme plaket!
- Erdoğan, Albayrak ve Demirören'e kötü haber
- Bakanlık ölüme böyle göz yumdu
- Birlik ailesinin bir kenti var!