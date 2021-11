Amazon Prime Video Türkiye’nin kasım takvimi açıklandı

01 Kasım 2021 Pazartesi, 17:37

Amazon Prime Video, kasım ayında Türkiye’de yayına girecek yeni yapımlarını açıkladı. Kasım ayında Türkçe altyazı seçeneğiyle izleyicilerle buluşacak Amazon Originals yapımları arasında Robert Jordan’ın çok satan romanından uyarlanan "Zaman Çarkı" (The Wheel of Time), yönetmenliğini Jonathan C. Hyde’nin üstlendiği 4 bölümlük belgesel-dizi “Always Jane” ve bir genç kadının maceralarını anlatan “Hanna”nın üçüncü sezonu yer alıyor.

Amazon Prime Video Türkiye kasım ayı takviminde öne çıkan yapımlar şöyle:

ALWAYS JANE - 12 KASIM

FilmLoverss'ta yer alan habere göre; yönetmenliğini Jonathan C. Hyde’ın üstlendiği 4 bölümlük yetişkinliğe geçiş temalı belgesel-dizi “Always Jane”, 12 Kasım Cuma günü Prime Video Türkiye’de yayınlanacak. Jane Noury ve ailesinin kendilerini canlandırdıkları dizide, üniversite için evden ayrılmaya hazırlanan bir gencin hayatı işleniyor.

ZAMAN ÇARKI - 19 KASIM

Başrollerinde Rosamund Pike, Joshua Stradowski ve Marcus Rutherford’un yer aldığı; Robert Jordan’ın çok satan romanından uyarlanan "Zaman Çarkı", 19 Kasım Cuma günü Prime Video Türkiye’de izleyicilerle buluşacak. Sadece kadınların sihir yapabildiği bir evrende geçen hikâyede, Aes Sedai ismi verilen tüm üyeleri kadınlardan oluşan güçlü bir topluluğun üyesi olan Moiraine’in Two Rivers’daki küçük bir kasabaya gelişi ve ardından yaşanan gelişmeler konu ediniyor.

HANNA / 3.SEZON - 24 KASIM

Başrollerini Esmê Creed-Miles ve Mireille Enos’un paylaştığı “Hanna”nın üçüncü sezonu, 24 Kasım Çarşamba günü Prime Video Türkiye’de yayınlanacak. Dizinin üçüncü sezonunda kötücül örgüt Utrax tarafından bir suikastçı olmak için eğitilen Hanna’nın maceraları kaldığı yerden devam edecek.