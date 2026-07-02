Ankara kulislerinden sızan yeni sistem: Köprü ve otoyollar yılda iki kez zamlanacak

Köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretlerine yılda iki kez zam yapılması planlanıyor.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle özel sektör tarafından inşa edilip işletilen, araç geçiş garantili köprü, otoyol ve tünellere biri ocak, diğeri temmuz olmak üzere yılda iki kez zam uygulanacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) işlettiği köprü ve otoyollarda ise yılın başında tek zam yapılması planlanıyor.

KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ

KGM, Kamu-Özel İş Birliği (KÖİ) kapsamında işletilen otoyol, köprü ve tünel geçiş ücretlerine 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere zam yaptı.

Devlet tarafından işletilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve otoyolların geçiş ücretlerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Yeni tarifeye göre otomobil geçiş ücreti Avrasya Tüneli'nde 280 TL'den 330 TL'ye, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü'nde 995 TL'den 1.170 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise 95 TL'den 110 TL'ye yükseldi.

ZAM ORANINDA 6 AYLIK ENFLASYON ETKİLİ OLDU

Söz konusu zam öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın toplantı yaptığı, zam kararının iki bakanlığın ortak değerlendirmesi sonucunda uygulamaya alındığı belirtildi.

1915 Çanakkale Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü'nde geçiş ücretleri yüzde 17,59 artırılarak 995 TL'den 1.170 TL'ye çıkarıldı. Zam oranı belirlenirken döviz kuru yerine ilk 6 aylık enflasyonun esas alındığı ifade edildi. Döviz kuru yılbaşından bu yana yalnızca yüzde 8,7 artarken, geçiş ücretlerine bunun üzerinde zam yapılmış oldu.

Ocak-mayıs döneminde toplam enflasyon yüzde 16,61 olarak gerçekleşti. Altı aylık enflasyon verileri ise yarın açıklanacak. Araç geçiş ücretlerine yapılan zam dikkate alındığında, haziran ayı enflasyonunun yüzde 0,84 veya buna yakın bir seviyede gerçekleşebileceği beklentiler arasında yer alıyor.

YILDA İKİ KEZ ZAM UYGULANMASI PLANLANIYOR

ANKA Haber Ajansı'nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretlerinde standart bir uygulamaya geçilmesi hedefleniyor.

Buna göre, KÖİ kapsamında işletilen ve araç geçiş garantisi bulunan köprü, otoyol ve tünellere ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez zam yapılacak.

Kaynaklar, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği köprü ve otoyollarda ise yılın ikinci yarısında herhangi bir fiyat artışı planlanmadığını belirtti.