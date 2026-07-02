Borsada ilk yarıda hangi sektör ne kadar kazandırdı? İşte en çok kazandıran ve kaybettirenler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yılın ilk yarısında yatırımcısına yüzde 25,4 kazandırırken, 4 ana sektör endeksinin tamamı ile 23 alt sektör endeksinden 21'i yükseliş kaydetti.

Geçen yılı 11.261,52 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, yılın ilk 6 ayında en düşük 11.296,52, en yüksek 15.204,92 puanı gördü. Endeks, 30 Haziran kapanışı itibarıyla 14.121,83 puana ulaşarak yatırımcısına 6 ayda yüzde 25,4 getiri sağladı.

Aynı dönemde BIST 30 endeksi de yüzde 33,7 değer kazanarak 16.339,52 puana yükseldi. Böylece her iki gösterge endeks de yılın ilk yarısını yükselişle tamamladı.

ANA SEKTÖRLERDE EN YÜKSEK GETİRİ TEKNOLOJİ ENDESİNDEN GELDİ

BIST 100'ün ABD doları bazındaki değeri ise 30 Haziran itibarıyla geçen yıl sonuna göre yüzde 15,4 artarak 302,7 seviyesine çıktı. Endeks, dolar bazında en düşük 267,6 seviyesini 2 Ocak'ta, en yüksek 334,6 seviyesini ise 11 Mayıs'ta gördü.

Yılın ilk yarısında 4 ana sektör endeksinin tamamı yükseliş kaydetti. En yüksek getiriyi yüzde 60,5 ile teknoloji endeksi sağlarken, mali endeks yüzde 28,4, sınai endeks yüzde 26,3 ve hizmetler endeksi yüzde 19,4 değer kazandı.

FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ENDEKSİ ZİRVEDE

Alt sektör endeksleri incelendiğinde, 23 endeksten 21'i yatırımcısına kazandırırken, 2 endeks değer kaybetti.

Bu dönemde en yüksek getiri yüzde 411,9 ile finansal kiralama ve faktoring endeksinde görüldü. Bu endeksi yüzde 91,8 ile bilişim, yüzde 52,2 ile metal ana sanayi, yüzde 33,5 ile gıda ve içecek, yüzde 32,7 ile metal eşya ve makine endeksi takip etti.

Piyasaların yakından izlediği holding ve yatırım endeksi yılın ilk yarısında yüzde 8,9, bankacılık endeksi ise yüzde 8,6 yükseldi.

Öte yandan, yatırımcısına kaybettiren iki alt sektör endeksinden tekstil ve deri yüzde 14,4, spor endeksi ise yüzde 11,6 geriledi.

BORSA İSTANBUL'DA FİYATLAMALARI ETKİLEYEN GELİŞMELER

Borsa İstanbul'da 2026'nın ilk yarısında fiyatlamaların yönü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası, dezenflasyon beklentileri, Orta Doğu'daki gelişmeler, yabancı yatırımcı işlemleri ve şirket haberleriyle şekillendi.

Yıla güçlü başlayan BIST 100 endeksi, TCMB'nin ocak ayında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37'ye çekmesi, ülke risk primindeki (CDS) gerileme ve faiz indirimlerinin süreceğine yönelik beklentilerin etkisiyle rekor seviyeleri test etti. Banka, mart, nisan ve haziran aylarındaki toplantılarında ise politika faizini sabit tuttu.

Öte yandan, ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmaların şiddetlendiği mart ayında 327 baz puana kadar yükselen Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i, Orta Doğu'da barış ortamının sağlanacağına yönelik beklentiler ve tahvil faizlerindeki gerilemenin etkisiyle 217 baz puana inerek 26 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

TCMB'nin öncü verilerin enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün haziran ayında da sürdüğüne işaret ettiğini açıklaması, yılın ikinci yarısına ilişkin faiz indirimi beklentilerini destekledi. ABD'de Halkbank aleyhindeki ceza davasının düşürülmesi ise bankacılık sektörü üzerindeki hukuki risk algısının azalmasına katkı sağladı.