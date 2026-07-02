Haziran ayında Türkiye'de en çok hangi otomobil satıldı?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2026'nın Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,19 daralarak 558 bin 179 adet oldu.

HAZİRANDA LİDER RENAULT CLIO

Türkiye otomobil pazarında haziran ayının en çok satılan modeli Renault Clio oldu.

Model, 4 bin 807 adetlik perakende satışla listenin zirvesinde yer aldı. Clio'nun satışları mayıs ayına göre yüzde 21,1 arttı.

Renault Clio, yılın ilk altı ayında ulaştığı 28 bin 892 adetlik satışla da liderliğini korudu.

FİAT EGEA SEDAN İKİNCİ SIRADA

Listenin ikinci sırasında Fiat Egea Sedan yer aldı.

Model, haziran ayında 4 bin 742 adet satılırken, mayıs ayına göre satışlarını yüzde 151,2 artırdı.

Fiat Egea Sedan'ın yılın ilk yarısındaki toplam satışı 14 bin 766 adet olarak gerçekleşti.

RENAULT MEGANE ÜÇÜNCÜ OLDU

Üçüncü sırada bulunan Renault Megane, haziran ayında 3 bin 467 adet satış gerçekleştirdi.

Model, bir önceki aya göre yüzde 29,5 artış kaydederken, ocak-haziran dönemindeki toplam satışı 17 bin 375 adede ulaştı.

TOGG T10X İLK 5'E GİRDİ

Yerli üretim elektrikli otomobil Togg T10X, haziran ayında satışlarını mayısa göre yüzde 60,1 artırarak 2 bin 933 adede yükseltti ve listenin dördüncü sırasında yer aldı.

Modelin yılın ilk altı ayındaki toplam satışı 12 bin 3 adet oldu.

Beşinci sıradaki Toyota Corolla ise haziranda 2 bin 728 adet satılırken, mayıs ayına göre yüzde 25,1 büyüme kaydetti. Corolla'nın ilk altı aydaki toplam satışı 17 bin 215 adet olarak gerçekleşti.

İLK 10'DA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞLER

Altıncı sırada Renault Duster, 2 bin 493 adet satışla yer aldı.

Haziran ayında pazara giriş yapan Renault Boreal, ilk ayında ulaştığı 2 bin 160 adetlik satışla yedinci sıraya yerleşti.

Haziranın en dikkat çekici yükselişlerinden birini Citroen C4 gerçekleştirdi. Model, mayısta 358 adet olan satışını haziranda yüzde 471,8 artırarak 2 bin 47 adede çıkardı ve sekizinci sıraya yükseldi.

İlk 10'u KG Mobility (SsangYong) Torres, bin 942 adet satış ve yüzde 87,3 artışla dokuzuncu sırada tamamlarken, Nissan Qashqai ise bin 923 adet satışla onuncu sırada yer aldı.