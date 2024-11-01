Ankara Ticaret Odası Başkanı'ndan asgari ücrete yüzde 25'lik zam önerisi

Ankara Ticaret Odası, asgari ücretteki artışın yüzde 25 civarında olması gerektiğini açıkladı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, zamların enflasyon üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, Merkez Bankası Başkanı'nın da benzer bir öneride bulunduğunu belirtti.

Ankara Ticaret Odası Başkanı'ndan asgari ücrete yüzde 25'lik zam önerisi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.11.2024 - 14:21

Yıl sonuna yaklaşırken asgari ücret konusundaki tartışmalar ısınmaya başladı. Reel sektörden gelen açıklamalara göre, Ankara Ticaret Odası (ATO) asgari ücret artışının yüzde 25 civarında olması gerektiğini duyurdu.

"ENFLASYONLA MÜCADELEYİ UZATIYOR"

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ekim ayı olağan meclis toplantısında yaptığı açıklamada, "Asgari ücrete daha fazla zam yapılmasını biz de isteriz ancak uygulamalar gösterdi ki oraya yapılan zam iğneden ipliğe her şeye yansıyor ve bu da enflasyonla mücadele sürecini uzatıyor" ifadesini kullandı.

Yeni yılın yaklaşmasıyla asgari ücret tartışmalarının gündeme geldiğini vurgulayan Baran, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın ABD’de yatırımcılarla yaptığı görüşmede asgari ücreti yüzde 25 artırmanın 2025 yılı enflasyon görünümüyle uyumlu olacağı mesajını verdiğini hatırlattı. Baran, kendilerinin de bu seviyede bir artışa destek verdiklerini ifade etti.


Etiketler: #Ankara Ticaret Odası #asgari ücret #zam

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