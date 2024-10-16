Ankara'da Fernas işçilerinin eylemine polis müdahalesi: 37 gözaltı

Yayınlanma: 16.10.2024 - 09:45

Güncelleme: 16.10.2024 - 09:45

Manisa'nın Soma ilçesinde AKP'li Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'na ait Fernas Madencilik'te çalışırken Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'na üye oldukları için işten çıkarılan madencilerin Ankara Kurtuluş Parkı'nda başlattıkları oturma eyleminin 52., açık grevinin 2. gününde polis müdahalede bulundu.

Parktaki 32 Fernas işçisi, 4 Bağımsız Maden-İş Sendikası yöneticisi ve 1 Umut-Sen üyesi olmak üzere toplam 37 kişi “Kamu güvenliğini tehlikeye atmak" suçundan gözaltına alındı.

İşçilerin parkta kaldıkları alan polisler tarafında bariyerlerle kapatıldı.

Öte yandan Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, "Demokratik kitle örgütlerine, siyasi partilere, sendikalara, emek örgütlerine ve emekçi halkımıza açık çağrımızdır" denilerek şöyle bir çağrı yaptı:

"Kent meydanlarında, kalabalık caddelerde, üniversitelerde, fabrikalarda, işyerlerinde bir araya gelerek Fernas maden işçilerinin taleplerini anlatmaya Ferhat Nasıroğlu olmak üzere bütün yetkililere sorumluluk alma çağrısı yapmaya davet ediyoruz."



