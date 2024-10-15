Boeing işçilerinin grevi sürüyor: Seattle'da maaş zammı talepleri için miting düzenlenecek

Yayınlanma: 15.10.2024 - 17:37

Güncelleme: 15.10.2024 - 17:37

Boeing, işçilerin daha iyi bir ücret anlaşması talebiyle Salı günü Seattle'da büyük bir miting düzenleyecek. Yeni CEO Kelly Ortberg'e, uçak üreticisini mali krize daha da sürükleyen grevi sona erdirmesi için baskı yapılacak.

Çoğu Washington eyaletinde olmak üzere yaklaşık 33 bin sendikalı Batı Yakası işçisi, dört yıl boyunca yüzde 40'lık bir ücret artışı talep ediyor ve Boeing'in en çok satan 737 MAX, 767 ve 777 geniş gövdeli uçaklarının üretimini durdurarak 13 Eylül'den bu yana grevde bulunuyor.

BOEING TEKLİFİNİ GERİ ÇEKMİŞTİ

Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Birliği (IAM) ve Boeing yönetimi, grev nedeniyle birbirlerini haksız iş gücü uygulamalarıyla suçlayarak felç edici bir suçlama oyununa kilitlenmiş durumda. Boeing, geçen hafta federal arabulucuların katıldığı görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, dört yıl içinde yüzde 30 ücret artışı içeren son teklifini geri çekti.

ABD Çalışma Bakanı Vekili Julie Su, çıkmazı kırmak amacıyla Pazartesi günü Seattle'da Boeing ve IAM ile bir araya geldi ve ilk yüz yüze müdahalesini gerçekleştirdi.

MİTİNGDE SENATÖR VE KONGRE ÜYELERİ KONUŞACAK

IAM'den yapılan açıklamada, Washington eyaletinden Demokrat Senatör Maria Cantwell ve Kongre Üyesi Pramila Jayapal'ın düzenlenecek mitingde konuşma yapacakları belirtildi. IAM, “Bu miting bir toplantıdan çok daha fazlası, şirkete karşı güçlü durduğumuzu gösteren bir savaş çığlığıdır” ifadelerini kullandı.

Sendika üyeleri, grev boyunca Boeing tesislerinin önünde daha küçük çaplı grev gözcülükleri yapmaya devam ediyor.