Ankara'da okul servislerine zam! Kısa mesafe 12 bin oldu

Yayınlanma: 02.02.2024 - 16:34

Güncelleme: 02.02.2024 - 16:34

Ankara'da servis ücretlerine zam yapıldı.

NTV'nin aktardığına göre, şubat ayından geçerli olmak üzere servis ücretleri yüzde 15 zamlandı.

Zam sonrası en kısa mesafe yıllık 11 bin 960, en uzun mesafe 17 bin 720 liraya yükseldi.