Ankara'da okul servislerine zam! Kısa mesafe 12 bin oldu

Ankara'da servis ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı. En kısa mesafe yıllık 11 bin 960 lira oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2024 - 16:34
Ankara'da okul servislerine zam! Kısa mesafe 12 bin oldu
Abone Ol google-news

Ankara'da servis ücretlerine zam yapıldı. 

NTV'nin aktardığına göre, şubat ayından geçerli olmak üzere servis ücretleri yüzde 15 zamlandı. 

Zam sonrası en kısa mesafe yıllık 11 bin 960, en uzun mesafe 17 bin 720 liraya yükseldi.


Ankara haberleri servis ücretleri haberleri servis haberleri zam haberleri

İlgili Haberler

Seyir halindeki servis minibüsü cayır cayır yandı!

Seyir halindeki servis minibüsü cayır cayır yandı!
Bonservis bedeli açıklandı: Galatasaray, Bakambu transferini resmen duyurdu!

Bonservis bedeli açıklandı: Galatasaray, Bakambu transferini resmen duyurdu!
İşçi servisi kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

İşçi servisi kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon