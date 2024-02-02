Ankara'da okul servislerine zam! Kısa mesafe 12 bin oldu
Ankara'da servis ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı. En kısa mesafe yıllık 11 bin 960 lira oldu.
Ankara'da servis ücretlerine zam yapıldı.
NTV'nin aktardığına göre, şubat ayından geçerli olmak üzere servis ücretleri yüzde 15 zamlandı.
Zam sonrası en kısa mesafe yıllık 11 bin 960, en uzun mesafe 17 bin 720 liraya yükseldi.
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