Seyir halindeki servis minibüsü cayır cayır yandı!

Yayınlanma: 02.02.2024 - 15:54

Güncelleme: 02.02.2024 - 15:54

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde 'J' plakalı servis minibüsünden dumanların yükseldiğini gören şoför, aracı yol kenarına çekip, ihbarda bulundu.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILACAK

Bunun üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar İtfaiye Amirliği ekiplerince yangın kontrol altına alınırken, minibüs de kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme yapılacağı bildirildi. Minibüste şoför dışında kimsenin bulunmadığı öğrenildi.