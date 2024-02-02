Seyir halindeki servis minibüsü cayır cayır yandı!

Akhisar'da seyir halindeyken alev alan servis minibüsü yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme yapılacağı aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 02.02.2024 - 15:54
Seyir halindeki servis minibüsü cayır cayır yandı!
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Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde 'J' plakalı servis minibüsünden dumanların yükseldiğini gören şoför, aracı yol kenarına çekip, ihbarda bulundu.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILACAK

Bunun üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar İtfaiye Amirliği ekiplerince yangın kontrol altına alınırken, minibüs de kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme yapılacağı bildirildi. Minibüste şoför dışında kimsenin bulunmadığı öğrenildi. 


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