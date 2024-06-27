'Ankara'nın geleceğinde sanayi, sanayinin geleceğinde Ankara var'

Yayınlanma: 27.06.2024 - 10:33

Güncelleme: 27.06.2024 - 10:33

Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği ve İÇASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ekinci, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) hazırladığı 500 Büyük Sanayi Ku­ruluşu listesindeki firma sayısını 39’dan 45’e çıkaran Ankara’nın yüksek teknolojili, katma değeri yüksek sanayinin başkenti haline geldiğini söyledi.

500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde firma sayısı itibariyle İstanbul’dan sonra Ankara’nın ikinci sırada yer aldığını belirten Ekinci, bunun Ankara açısından büyük bir sıçrama anlamına geldiğine dikkat çekti. Bir önceki yıla göre 2023 yılında İstanbul’un 52 firmasının ilk 500’den düştüğünü ifade eden Ekinci, enerji ve savunma sanayi başta gelmek üzere ülkenin şah damarı niteliğini taşıyan ve kalkınmasında mihenk taşı olan firmaların Ankara’ya değer kattığını söyledi. Ankara’nın yüksek teknolojili, katma değeri yüksek ürünlerin üretildiği merkez haline de geldiğini ifade eden Ekinci, “Ankara 2022 yılında 39 firmasını ilk 500’e sokarken bu yıl sayıyı 45’e çıkardı. Sanayileşme yolunda Kocaeli’ni, Bursa’yı geride bırakan bir ilerleme var. Ankara, Türkiye’nin tam da ihtiyaç duyduğu ileri teknoloji ürün üretiminde başı çekiyor. Aynı zamanda bir üniversite kenti konumuyla Ankara’nın yıldızının parladığını görebiliyoruz. Üstelik, İstanbul, Kocaeli gibi deprem açısından yüksek risk barındırmadığı, güvenli üretim alanı olduğu için başka illerden de sanayicileri çekiyor” diye konuştu.

OSİAD’ın kurucusu olduğu Anadolu OSB’de iki yıl önce metrekaresi 2 bin lira olan sanayi parsellerinin fiyatının 15 bin liranın üzerine çıkmasının artan taleple yakından ilgisinin bulunduğunu ifade eden Ekinci, bütün OSB’lerdeki doluluk oranlarının yüzde 100’e ulaştığını hatta genişleme sahaları için de ciddi talep oluştuğunu vurguladı. Ankara’da 300 bin civarında işletme bulunduğunu da ifade eden Ekinci, “Sanayinin geleceği Ankara’da, Ankara’nın geleceği sanayide” dedi.