Akkuyu'da işçiler kavga etti: Masayı fırlattılar

Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali yemekhanesinde iki işçi grubu arasında çıkan kavgada masa ve sandalyeler havada uçuştu.

Akkuyu'da işçiler kavga etti: Masayı fırlattılar
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 23:07

Edinilen bilgiye göre, Akkuyu NGS’de çalışan işçilerin kaldığı kampın yemekhanesinde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Birbirlerine önce tekme, tokat ve yumrukla saldıran taraflar, ardından masa ve sandalyeleri fırlattı.

İşçilerin kavgası nedeniyle yemekhane adeta savaş alanına dönerken, iş yeri güvenliği tarafları sakinleştirmekte zorlandı.

Arbede nedeniyle diğer işçiler yemekhaneyi boşaltırken, bazıları da yaşanan kavgayı cep telefonlarıyla görüntüledi.


Etiketler: #Akkuyu Nükleer Güç Santrali #İşçi #kavga

İlgili Haberler

1 işçi hayatını kaybetmişti: Akkuyu Nükleer'den açıklama

1 işçi hayatını kaybetmişti: Akkuyu Nükleer'den açıklama
Akkuyu Nükleer Santrali'nde facia... İşçilerin kaldığı tesisin çatısı uçtu!

Akkuyu Nükleer Santrali'nde facia... İşçilerin kaldığı tesisin çatısı uçtu!
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ‘paslanma rötarı’

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ‘paslanma rötarı’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler