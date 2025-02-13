Antalya Büyükşehir'de toplu iş sözleşmesi imzalandı: En düşük işçi maaşı 37 bin 430 TL oldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Belediye-İş ve Güvenlik İş Sendikası ile 8 bin 841 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesini imzaladı. Başkan Böcek, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlar ve belediyenin mali imkanları doğrultusunda güzel bir sözleşmeye imza attıklarını belirterek, en düşük işçi maaşını 37 bin 430 TL’ye yükselttiklerini açıkladı.

Antalya Büyükşehir'de toplu iş sözleşmesi imzalandı: En düşük işçi maaşı 37 bin 430 TL oldu
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İHA
Yayınlanma: 13.02.2025 - 16:54

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Belediye-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan ve Güvenlik İş Sendikası Antalya Bölge Başkanı Recep Mutaf, 1 Ocak 2025-31 Aralık 2026 tarihleri arasını kapsayan toplu iş sözleşmesini imzaladı.

İmza töreninde konuşan Başkan Böcek, iki yıl süreli toplu iş sözleşmesi görüşmelerini başarıyla tamamladıklarını belirterek, "8019 Belediye-İş, 822 Güvenlik-İş olmak üzere toplamda 8 bin 841 çalışma arkadaşımızı kapsayan toplu iş sözleşmemizi imzaladık.

Günümüz ülke ekonomik şartları ile Büyükşehir Belediyemizin mali imkanları doğrultusunda en düşük net ücret 37 bin 430 TL olmuştur. Toplu iş sözleşme sürecimizin başarıyla tamamlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni sözleşmemizin tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"TÜRKİYE ŞARTLARININ ÜSTÜNDE BİR SÖZLEŞME OLDU"

Belediye-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan ise toplu iş sözleşmesinin tüm emekçilere hayırlı olmasını dileyerek, "Muhittin Başkanımız bir yıl önce de bir ek protokol ile işçi arkadaşlarımızı enflasyona ezdirmedi. Belediyemizin şartlarını zorlayarak en güzelini yaptınız" diye konuştu.

Güvenlik İş Sendikası Antalya Bölge Başkanı Recep Mutaf, önceki sözleşmede de Muhittin Böcek’in ek sözleşmeler ile işçileri enflasyona ezdirmediğini vurgulayarak, "Bu dönemde iki yıllık güzel bir sözleşme yaptık. Türkiye şartlarının üstünde bir sözleşme oldu" dedi.


Etiketler: #Antalya #Toplu İş Sözleşmesi #işçiler

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