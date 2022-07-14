Antep fıstığı ihracatı yüzde 30 arttı

14 Temmuz 2022 Perşembe, 00:00

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgiye göre, 2021 yılında 110 ülkeye 209 milyon 686 bin dolarlık Antep fıstığı ihraç edildi.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 8 bin 285 ton ürün karşılığında 85 milyon 182 bin dolar elde edilirken, bu yılın aynı döneminde 91 ülkeye 111 milyon 456 bin dolar karşılığı 12 bin 258 ton Antep fıstığı satıldı.

Bu dönemde Türkiye'nin en çok fıstık ihracatı yaptığı ülkelerin başında Almanya yer aldı. Almanya'ya yılın ilk yarısında 17 milyon 43 bin dolarlık Antep fıstığı gönderildi. Almanya'yı 9 milyon 363 bin dolarla Kırgızistan, 6 milyon 828 bin dolarla Irak izledi.

"URFA, EN ÇOK FISTIK AĞACINA SAHİP ŞEHİR"

Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Türkiye'nin bu yılın ocak-haziran döneminde yaptığı Antep fıstığı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 arttığını belirtti. Kaya, şunları kaydetti:

"Bu noktada geliştirilen politikaların iyi sonuçlar verdiğini tahlil etmek mümkündür ancak tabii ki fıstığın ilk kez meyvesini verdiği bu topraklardan çok daha büyük rakamlar elde edilebilir. Urfa, en çok fıstık ağacına sahip şehir. Rekolte açısından da her dönem birinciliği göğüslemektedir. İklim şartları ve küresel krizleri göz önünde bulundurursak yakalamış olduğumuz ihracat oranı bizler için sevindirici. Şüphesiz önümüzdeki yıllarda Türkiye, fıstık açısından dünya pazarında daha büyük bir yere sahip olacaktır."

Lisanslı deponun önemine işaret eden Kaya, "Üretim oranı en yüksek il olan Urfa'da fıstık üretimi ve ticaretinin desteklenmesi için daha önce hububat ve pamuk odaklı kurduğumuz lisanslı depolarımız gibi fıstık lisanslı depo projemizi hazırladık. İnşallah önümüzdeki süreçte fıstık lisanslı depomuzun da faaliyete geçmesiyle çiftçi ve tüccarımız bu alana daha da ilgi gösterecek ve buna bağlı olarak Türkiye ihracat noktasında daha büyük başarılar elde edecek" dedi.