Apple Türkiye'den dev zam! iPhone 14'ün fiyatı ne kadar oldu? İşte Apple ürünlerinin fiyatları...

Yayınlanma: 06.06.2023 - 07:24

Güncelleme: 06.06.2023 - 07:27

Apple, iOS 17 ile WWDC 23 etkinliği sonrasında Türkiye'de satılan birçok ürünün fiyatına zam yaptı. Apple Türkiye'nin resmi internet sitesinde çok sayıda ürünün fiyatında artış yapıldığı görüldü.

İşte, yeni zam sonrası güncel fiyatlar...

iPhone 14 : 37 bin 999 TL

256 GB: 40 bin 999 TL

512 GB: 46 bin 999 TL

iPhone 14 Plus – 128 GB: 41 bin 199 TL

256 GB: 44 bin 999 TL

512 GB: 50 bin 999 TL

iPhone 14 Pro – 128 GB: 48 bin 999 TL

256 GB: 51 bin 999

512 GB: 57 bin 999 TL

1 TB : 63 bin 999 TL

iPhone 14 Pro Max – 128 GB: 52 bin 999 TL

256 GB: 55 bin 999 TL

512 GB: 61 bin 999 TL

1 TB – 67 bin 999 TL

TEPKİLER GECİKMEDİ

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci gelen zamların ardından sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Özpeynirci, "iPhone 14 Pro Max'in en üst versiyonun fiyatı 68 bin TL olmuş. Rahşan Gülşan yazınca baktım. Şaka gibi ama 2019 başında 66.900 TL'ye Clio alıyorduk" ifadelerini kullandı.