Apple Türkiye'den dev zam! iPhone 14'ün fiyatı ne kadar oldu? İşte Apple ürünlerinin fiyatları...
Apple Türkiye, 3 hafta önce yaptığı zammın ardından dün akşam itibarıyla yeniden zam yaptı. Son zammın ardından en düşük iPhone 14 modeli 37 bin 999 TL olurken 14 Pro Max'in 1 TB modeli, 67.999 TL'den satılıyor. İşte, yeni zam sonrası güncel fiyatlar...
Apple, iOS 17 ile WWDC 23 etkinliği sonrasında Türkiye'de satılan birçok ürünün fiyatına zam yaptı. Apple Türkiye'nin resmi internet sitesinde çok sayıda ürünün fiyatında artış yapıldığı görüldü.
İşte, yeni zam sonrası güncel fiyatlar...
iPhone 14 : 37 bin 999 TL
256 GB: 40 bin 999 TL
512 GB: 46 bin 999 TL
iPhone 14 Plus – 128 GB: 41 bin 199 TL
256 GB: 44 bin 999 TL
512 GB: 50 bin 999 TL
iPhone 14 Pro – 128 GB: 48 bin 999 TL
256 GB: 51 bin 999
512 GB: 57 bin 999 TL
1 TB : 63 bin 999 TL
iPhone 14 Pro Max – 128 GB: 52 bin 999 TL
256 GB: 55 bin 999 TL
512 GB: 61 bin 999 TL
1 TB – 67 bin 999 TL
TEPKİLER GECİKMEDİ
Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci gelen zamların ardından sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Özpeynirci, "iPhone 14 Pro Max'in en üst versiyonun fiyatı 68 bin TL olmuş. Rahşan Gülşan yazınca baktım. Şaka gibi ama 2019 başında 66.900 TL'ye Clio alıyorduk" ifadelerini kullandı.
iPhone 14 Pro Max'in en üst versiyonun fiyatı 68 bin TL olmuş. @rahsangulsan yazınca baktım.— Emre Özpeynirci ?? (@eozpeynirci) June 5, 2023
Şaka gibi ama 2019 başında 66.900 TL'ye Clio alıyorduk.
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