Apple'dan ABD'ye dev yatırım hamlesi: Trump'tan dikkat çeken açıklama!

Yayınlanma: 24.02.2025 - 17:32

Güncelleme: 24.02.2025 - 17:32

Apple, Michigan, Texas, California, Arizona, Nevada, Iowa, Oregon, North Carolina ve Washington’daki ekip ve tesislerini geliştirme kararı aldı.

Açıklamada, Texas’ta yeni bir fabrika kurulacağı ve yapay zeka ile silikon mühendisliğine yönelik yatırımların artırılacağı ifade edildi.

APPLE TARİHİNİN EN BÜYÜK HARCAMA TAAHHÜDÜ

Şirket, ABD’ye gelecek dört yıl içinde 500 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı planlıyor. Bu rakam, Apple tarihindeki en büyük “harcama taahhüdü” olarak kaydedildi.

Apple CEO’su Tim Cook, Amerikan yenilikçiliği konusunda iyimser olduklarını belirterek, “Amerikan inovasyonlarının tarihinde olağanüstü yeni bir bölüm yazmaya yardımcı olmak için bu ülkedeki insanlar ve şirketlerle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Apple’ın yatırım duyurusunun ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Apple, ABD’ye 500 milyar dolarlık rekor bir yatırım duyurdu. Nedeni ise yaptığımız şeye olan inançlarıdır ki bu olmasaydı 10 cent bile yatırım yapmazlardı. Tim Cook ve Apple’a teşekkürler!” ifadelerini kullandı. Trump, 21 Şubat’ta Tim Cook’la yaptığı görüşmenin ardından Apple’ın "yüz milyarlarca dolar" yatırım yapacağını açıklamıştı.