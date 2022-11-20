Araba almak isteyenlere kötü haber! O otomobillere zam geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin matrah düzenlemesi açıklamasının ardından yurttalar otomobil fiyatlarında indirim beklentisine girdi. Bunun aksine ise kasım ayında otomobil markaları, bazı modellerinde zamma gitti. İşte Kasım 2022 ile birlikte otomobile gelen zamlar...
Otomobil fiyatlarına gelen fahiş zamlar ile birlikte vatandaşlar, zor duruma düştü. Otomobil almayı düşünenlerin, uzun süredir beklentisi ise ÖTV indirimi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, matrah düzenlemesi üzerine çalıştıklarını bildirerek, “ÖTV indirimi gündemimizde yok, matrah artırımıyla ilgili çalışıyoruz” şeklinde konuşmuştu.
Otomobil yazarı Emre Özpeynirci'nin açıklamaları ise otomobil fiyatlarında indirim bekleyenleri üzdü. Özpeynirci, "Bakan Nebati'nin açıklamaları herkesi matrah beklentisine sokarken kasımda zamlar devam ediyor Birçok modele bugün kasım ayının ikinci zamları geldi" şeklinde konuşarak zamlanan araçları tek tek sıraladı.
İşte kasım ayında zamlanan araçların listesi ve zam oranları şu şekilde:
RENAULT
Clio yüzde 3,7-4,2
Taliant yüzde 3,3-10,9
Captur yüzde 4,3-11,5
Megane yüzde 2,7-4,5
Express Van yüzde 5,6
FIAT
Kasım ayının ilk günlerinden bu zamana Fiat Egea Sedan yüzde 1,7-9.9 arası, Fiat Egea Cross yüzde 1,6-3,3 arası zamlandı. En ucuz Egea'nın fiyatı 402 bin 900 liradan başlıyor.
BMV
Tüm modelleri yüzde 4 şeklinde artış gösterdi.
CITROEN
C3 yüzde 0-5
C3 Aircross yüzde 4,3-4,9
C4 yüzde 5,6-6,7
C5 yüzde 4,9-5,5
VOLKSWAGEN TİCARİ
Caddy yüzde 2,5
Caddy Cargo yüzde 3-3,1
DACİA
Sandero yüzde 6,2
Sandero Stepway yüzde 5,9-6,5
Duster yüzde 5,4-7,2
OPEL
Opel Corsa yüzde 0-3,5
Astra yüzde 2,7-3,7
Crossland yüzde 3,9-6,3
Mokka yüzde 4,3-6,3
Grandland yüzde 2,3-4,6
Insignia yüzde 5
Combo yüzde 5,9-6
PEUGEOT
208 yüzde 3-4,8
2008 yüzde 2,2-3,7
308 yüzde 3-3,1
3008 yüzde 6,1-7,2
5008 yüzde 4
Rifter yüzde 5,2-6,3
Özpeynirci, fiyatları sıralarken, "Mercedes fiyatları da aynı şekilde zamlandı. C Serisi donanım değişiklikleriyle beraber yüzde 6.1, geri kalan modeller ortalama yüzde 3.1 olarak zamlandı" açıklamasında bulundu.
Bakan Nebati'nin açıklamaları herkesi matrah beklentisine sokarken kasımda zamlar devam ediyor!?— Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) November 15, 2022
Bir çok modele bugün kasım ayının ikinci zamları geldi.
Kasım toplam zamları;
??Renault
Clio yüzde 3,7-4,2
Taliant yüzde 3,3-10,9
Captur yüzde 4,3-11,5
Megane yüzde 2,7-4,5
Express Van yüzde 5,6
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