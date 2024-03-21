Araç sahipleri dikkat: Motorin ve benzine dev zam pompaya yansıdı! 21 Mart 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Kurda son dönemde yaşanan artışın ardından benzin ve motorin fiyatlarına zam yapıldı. Benzin yeni yapılan zamla rekor seviyeye yükseldi. 21 Mart 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 09:23
Araç sahipleri dikkat: Motorin ve benzine dev zam pompaya yansıdı! 21 Mart 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
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Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

Brent petrol fiyatları 86.47 doları aşarken, akaryakıta çifte zam pompaya yansıdı.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş artış gercekleşti. Benzin yeni yapılan zamla rekor seviyeye yükseldi.

Yılbaşında benzin fiyatları 34,51 TL seviyesindeydi. Son yapılan zamla birlikte yılbaşından bu yana benzin fiyatları yüzde 26 artmış oldu. Motorinin litre fiyatı ise yılbaşında 37,14 düzeyindeydi. Yılbaşından bu yana motorin ise yüzde 16 zamlandı.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 43,44 TL

Motorin: 43.02 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 42,86 TL

Motorin fiyatı: 42,73 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 44,41 TL

Motorin fiyatı: 44,05TL

LPG'nin litresi ise ortalama 21.80 TL'den satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. 


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