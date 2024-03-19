Araç sahipleri dikkat: Motorin ve benzine dev zam yolda! 19 Mart 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Sürekli artan döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilerle yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. 21 Mart Perşembe günü itibariyle benzin ve motorine dev zam bekleniyor. 19 Mart 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 09:27
Araç sahipleri dikkat: Motorin ve benzine dev zam yolda! 19 Mart 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
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Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

En son 15 Mart Cuma benzin grubunda 1 lira 53 kuruş, Motorin grubunda ise 1 lira 10 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansıdı.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM YOLDA!

Brent petrol fiyatları 86 doları aşarken, benzin ve motorine yine zam geliyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 21 Mart Perşembe itibariyle benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş zam bekleniyor. 

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 42,01 TL

Motorin: 41.84 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 42,86 TL

Motorin fiyatı: 42,73 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 43,07 TL

Motorin fiyatı: 42,94TL

LPG'nin litresi ise ortalama 21.80 TL'den satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. 


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